Quatro países tiram restrições de importação à carne de aves do Brasil; saiba quais

Com o fim do foco de gripe aviária em uma granja comercial na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, os países Chile, Namíbia, Macedônia do Norte e Arábia Saudita retiraram as restrições temporárias impostas à compra de carne de aves do Brasil.

O País, atualmente, exporta a carne para pouco mais de 40 nações, incluindo África do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, Coreia do Sul, Índia e Peru. Contudo, seguem suspensas as exportações para o Canadá, China, Malásia, Paquistão, Timor-Leste e União Europeia.

Suspensões restritas a regiões

O governo atua ainda com suspensões "limitadas" ou "restritas", como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que não pode exportar carne de aves para a Armênia, para o Cazaquistão, para a Bielorrússia, para o Omã, para o Quirguistão, para a Rússia, para o Tajiquistão e para a Ucrânia.