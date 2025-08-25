Diário do Nordeste
Quatro países tiram restrições de importação à carne de aves do Brasil; saiba quais

A retirada ocorreu após a conclusão do foco de gripe aviária em uma granja comercial de Montenegro, no Rio Grande do Sul

Redação producaodiario@svm.com.br
17:42
Negócios
Funcionário de fábrica separa carne de aves em recipientes de plástico
Legenda: As restrições foram impostas devido aos focos de gripe aviária identificados no País
Foto: Nataliia Maksymenko/Shutterstock

Com o fim do foco de gripe aviária em uma granja comercial na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, os países Chile, Namíbia, Macedônia do Norte e Arábia Saudita retiraram as restrições temporárias impostas à compra de carne de aves do Brasil.

O País, atualmente, exporta a carne para pouco mais de 40 nações, incluindo África do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, Coreia do Sul, Índia e Peru. Contudo, seguem suspensas as exportações para o Canadá, China, Malásia, Paquistão, Timor-Leste e União Europeia.

Suspensões restritas a regiões

O governo atua ainda com suspensões "limitadas" ou "restritas", como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que não pode exportar carne de aves para a Armênia, para o Cazaquistão, para a Bielorrússia, para o Omã, para o Quirguistão, para a Rússia, para o Tajiquistão e para a Ucrânia.

 

