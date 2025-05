Gripe Aviária: posso comer carne e ovo sem medo? Saiba agora

O Brasil registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial, no Rio Grande do Sul, e investiga focos suspeitos em outros estados, inclusive no Ceará. O vírus afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos, como bovinos e, raramente, humanos. Mas como essa transmissão acontece? É através da ingestão de carne e ovos de aves? A coluna responde!

O Ministério da Saúde destaca que a contaminação em pessoas acontece pelo contato com animais doentes (vivos ou mortos). Já consumir a carne ou os ovos de aves é seguro, caso sejam corretamente cozidos.

É seguro comer carne ou ovos de aves?

Sim. No "Guia de Vigilância da Influenza Aviária em Humanos", o Ministério da Saúde detalha que é considerado seguro consumir carne e ovos de frangos, patos, perus, entre outros tipos de aves, mesmo que estes animais estejam infectados, desde que esses alimentos sejam corretamente cozidos.

A gripe aviária pode ser causada pelos vírus de subtipos A(H9N2) e A(H5N1). No caso do último, existe potencial de transmissão a partir da ingestão de produtos não cozidos (incluindo sangue cru) de aves domésticas infectadas.

Portanto, a autoridade de saúde frisa que pessoas que possuem contato desprotegido, próximo ou prolongado com aves infectadas, ou locais contaminados por aves doentes, ou suas mucosas, saliva ou fezes podem estar em maior risco de infecção pela doença.

Como o humano pega gripe aviária?

A transmissão da gripe aviária de animais para humanos é rara e, quando ocorre, geralmente afeta tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas), conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O indivíduo pode contrair o vírus através da saliva e excreções de animais infectados ou indiretamente por meio de superfícies contaminadas.

Veja também Culinária Você joga fora o café coado? Veja 5 formas de reutilizar o alimento de formas surpreendentes Carol Melo Saiba quanto tempo realmente leva para criar um hábito e veja dicas para superar frustrações Culinária Aprenda 5 pratos incríveis para fazer com soja, proteína saudável para incluir no cardápio

Há transmissão de humano para humano?

A contaminação de gripe aviária de pessoa para pessoa é raríssima e não sustentada, conforme o Ministério da Saúde.

No entanto, quando ocorre, é por meio da inalação de gotículas infecciosas ou aerossóis de uma pessoa infectada, ou ainda por autoinoculação ao tocar o trato respiratório superior, ou conjuntivas, tais como olhos, nariz ou boca.

Sintomas da gripe aviária em humano

Indivíduos infectados com gripe aviária podem apresentar os seguintes sintomas:

febre alta (maior ou igual a 38°C);

tosse;

dispneia (falta de ar) ou desconforto respiratório;

dor de garganta ou coriza (menos comuns);

diarreia;

vômito;

dor abdominal;

sangramento do nariz ou gengivas;

encefalite;

dor no peito.

As complicações da infecção incluem pneumonia grave, insuficiência respiratória, falência de múltiplos órgãos, choque séptico e infecções bacterianas e fúngicas secundárias.

Tratamento

O Ministério da Saúde detalha que em casos suspeitos, prováveis ou confirmados, é indicada a prescrição do medicamento antiviral fosfato de oseltamivir o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.