Você joga fora o café coado? Veja 5 formas de reutilizar o alimento de formas surpreendentes

O café é uma das bebidas mais presentes na rotina dos brasileiros. Seja no início do dia ou à tarde, ele é sempre uma boa opção. Com o aumento no preço do produto, no entanto, cresce também o interesse em evitar o desperdício, especialmente da borra que sobra após o preparo.

Muitas pessoas jogam esse resíduo no lixo sem saber que ele pode ter várias utilidades no dia a dia. Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou 5 formas práticas de reaproveitar o pó de café. Confira a seguir:

Limpador de panelas e frigideiras

A borra de café pode ser útil para limpar panelas queimadas, pois as partículas do grão agem como abrasivo natural. Basta aplicar uma quantidade de borra em uma esponja úmida e esfregar. Porém, é recomendável evitar esse método em panelas antiaderentes, tendo em vista que pode danificar o revestimento.

Pesticida natural para plantas

A borra de café pode afastar insetos devido ao seu cheiro forte e textura porosa, protegendo temperos, flores e outras plantas. Para manter a eficácia desse repelente natural, é importante renovar a borra periodicamente, quando o aroma começar a diminuir.

Esfoliante para pele

A borra de café pode ser útil na esfoliação da pele, ajudando a deixá-la limpa e macia. Para isso, aplique suavemente a borra sobre a pele para remover células mortas. No entanto, é importante ter cuidado para não irritar a pele e evitar uso excessivo.

É recomendável consultar um dermatologista para avaliar a pele e indicar o tratamento mais adequado.

Neutralizador de odores da geladeira

Alimentos como cebola, peixe e frutos do mar podem deixar um cheiro forte na geladeira. Para neutralizar esses odores, a borra de café é uma solução eficaz. Basta colocar a borra em uma tigela na geladeira para absorver os cheiros desagradáveis.

Repelente contra pulgas e formigas

A borra de café pode ser útil para afastar formigas de doces e sobremesas. Basta espalhá-la ao redor dos potes.

Além disso, pode ajudar a afastar pulgas em pets: após o banho, aplique um pouco de borra de café úmida no pelo do animal, o que também ajuda a reduzir o "cheiro de cachorro molhado". No entanto, é fundamental consultar um veterinário para entender as necessidades específicas do seu pet e garantir a segurança do uso.

