Filé ao molho, atum grelhado e peixada: veja 3 ideias de pratos com peixe para a Semana Santa

A Semana Santa, que neste ano acontece entre os dias 13 a 20 de abril, é um momento de reflexão para católicos, que são convidados a fazer jejum de carne vermelha, principalmente na Sexta-Feira da Paixão. Como consequência, é comum que fiéis recorram aos pescados como prato principal neste período, então, o Diário do Nordeste separou três ideias de receitas práticas com peixe.

O instrutor de Gastronomia do Senac Ceará, Roberio Marques, explica que a proteína é uma opção versátil e pode ser acompanhada por diversos tipos de guarnições. Abaixo, ele dá dicas de como escolher, temperar e preparar o alimento, além de ensinar o passo a passo das preparações de filé ao molho branco, atum grelhado e peixada.

O que saber antes de preparar peixe

Peixes mais fáceis de fazer e como escolher

O especialista explica que os pescados mais fáceis de preparar são a tilápia, que é acessível e saborosa, além do atum, do pargo e da cioba, abundantes no litoral do Ceará. Outros peixes como o filé de sirigado e de pescada também são boas escolhas, apesar de mais caras.

Para escolher qual comprar, Marques destaca haver sinais sensoriais que indicam a qualidade do pescado. São eles:

aroma — o animal deve ter um cheiro fresco. Odor forte indica que o peixe não está fresco;

— o animal deve ter um cheiro fresco. Odor forte indica que o peixe não está fresco; elasticidade da carne — é possível verificar a característica ao tocar com o dedo. Se a carne afundar ou demorar a retornar ao estado inicial, pode ser sinal de deterioração;

— é possível verificar a característica ao tocar com o dedo. Se a carne afundar ou demorar a retornar ao estado inicial, pode ser sinal de deterioração; escamas — devem estar bem fixadas. Caso soltem ao toque, o peixe não está fresco;

— devem estar bem fixadas. Caso soltem ao toque, o peixe não está fresco; guelras — devem ser rosadas. Se estiverem escuras ou esverdeadas, indica falta de frescor;

— devem ser rosadas. Se estiverem escuras ou esverdeadas, indica falta de frescor; olhos — devem ser brilhantes e convexos. Olhos opacos ou fundos sinalizam qualidade inferior.

Como temperar

Por cozinhar rapidamente, o peixe é uma proteína classificada pelo especialista como de fácil preparação. No entanto, inspira cuidados na hora de escolher os temperos. Se o objetivo for fritar, cozinhar a quente ou assar, Marques recomenda evitar usar substâncias e frutas cítricas (limão, laranja, vinagre) para marinar — técnica de extrair sabor ao deixar alimentos de molho —, pois o pH ácido cozinha a carne a frio — sem uso de fontes de calor.

Para temperar, o uso de sal e pimenta é a recomendação do professor. Ervas aromáticas, como alecrim, também são boas opções para dar mais sabor aos preparos.

Cozinhar, fritar ou assar?

Em relação à técnica de preparo, o professor destaca que a textura desejada é quem guia a decisão, mas dá algumas dicas para algumas delas:

Fritar — controlar a temperatura da gordura usada e deixar fritar além do tempo de cozimento, para garantir crocância, são recursos destacados por ele;

— controlar a temperatura da gordura usada e deixar fritar além do tempo de cozimento, para garantir crocância, são recursos destacados por ele; Cozinhar — o caldo dá o sabor nesta técnica, então os temperos são protagonistas. A recomendação do profissional é acrescentar o peixe somente após os legumes cozinharem e o caldo encorpar, já que a proteína leva menos tempo para ficar pronta que os demais ingredientes;

— o caldo dá o sabor nesta técnica, então os temperos são protagonistas. A recomendação do profissional é acrescentar o peixe somente após os legumes cozinharem e o caldo encorpar, já que a proteína leva menos tempo para ficar pronta que os demais ingredientes; Assar — Marques destaca que o ideal é pré-aquecer o forno, em temperaturas de 180 °C a 200 °C. Em relação à crocância, ele explica que dependerá do tipo de equipamento utilizado.

Melhores acompanhamentos

As opções de guarnições para acompanhar pescados são variadas. Na versão frita, um baião de dois cremoso é a indicação do professor; na grelhada, o purê de batata com salada fresca e vegetais salteados é a combinação sugerida; na cozinha, a recomendação é arroz branco soltinho e pirão feito do próprio caldo do prato; na grelhada, risotos e massas são uma boa pedida.

Nos nossos cursos, sempre tratamos da harmonia dietética entre proteína, carboidrato e fibras. [...] Por exemplo, a gente tem muito hábito de fazer uma refeição com purê de batata, arroz branco, farofa de alho e filé de peixe grelhado, então, acaba que têm três grupos do mesmo macronutriente, o carboidrato, e faltam outros tipos - uma quantidade maior de vegetais, de fibra, uma cor mais interessante para o prato, mais verde. Então, a construção dos macronutrientes é importante ser planejada." Roberio Marques Instrutor de Gastronomia

Confira 3 ideias de pratos com peixe

1. Filé de peixe ao molho branco gratinado

Ingredientes:

1 kg de filé de tilápia;

Sal refinado e pimenta a gosto;

200 g farinha de trigo sem fermento;

Óleo de soja para grelhar o peixe;

50 g de cebola (molho branco);

50 g farinha de trigo sem fermento (molho branco);

50 g de margarina (molho branco);

1 litro de leite (molho branco);

Sal e noz-moscada a gosto (molho branco).

Modo de preparo:

Tempere o peixe com sal e pimenta, passe na farinha de trigo e frite levemente no óleo de soja previamente aquecido; Retire da frigideira e reserve em um refratário que vá ao forno; Aqueça a margarina, refogue a cebola previamente picada e adicione a farinha de trigo. Misture os ingredientes; Bata no liquidificador com o leite, devolva para a panela e cozinhe até engrossar; Tempere com sal e noz-moscada; Acomode o molho branco sobre o peixe e finalize com queijo mussarela; Leve para gratinar no forno a 180 °C, até que o queijo doure.

Essa versão também pode ser feita com banana frita, que originará o prato peixe à delícia, um clássico do litoral do Ceará, explica Marques.

2. Peixada

Ingredientes:

1 kg de posta de peixe pargo;

100 g de cebola branca;

100 g de tomate;

150 g de pimentões coloridos;

50 g de pimenta-de-cheiro;

30 g de alho;

1 maço de cheiro verde;

100 ml óleo de soja;

1 litro de leite de coco;

Sal refinado, pimenta-do-reino branca e colorau a gosto.

Modo de preparo:

Tempere as postas do peixe com sal, pimenta e alho picado. Reserve; Na panela, aqueça o óleo de soja e adicione todas as verduras cortadas em tamanhos médios. Deixe refogar bem para agregar sabor ao preparo. Tempere com sal refinado, pimenta-do-reino e colorau. Acrescente o leite de coco e a mesma medida de água. Deixe cozinhar bem o caldo. Verifique o sabor do caldo e, quando estiver saboroso, acrescente as postas de peixe. Tampe a panela e deixe cozinhar por 10 minutos, tempo suficiente para o peixe ficar pronto. Finalize com cheiro verde e sirva com arroz branco e pirão.

3. Atum grelhado

Ingredientes:

1 kg de filé de atum;

Sal refinado e pimenta-do-reino a gosto;

Azeite de oliva;

1 ramo de alecrim.

Modo de preparo:

Tempere os filés de atum com sal refinado e pimenta-do-reino branca. Deixe descansar. Aqueça a frigideira (de preferência antiaderente) e adicione o azeite de oliva. Quando o azeite aquecer, acrescente o ramo de alecrim e os filés de peixe para grelhar de ambos os lados. Esse processo deve ser feito em chama média. Deixar dourar conforme gosto individual. Retire da frigideira, acomode em uma superfície com papel toalha para retirar o excesso de azeite e sirva com acompanhamentos e limão cortado em gomos.

