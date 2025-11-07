Como fazer um caldo de feijão cremoso e fácil usando as sobras de feijão da geladeira
Veja como a inteligência artificial pode auxiliar no aproveitamento de alimentos.
Tem sensações que nos remetem ao cheirinho de casa, ao descanso e ao afeto, não é mesmo? Essas lembranças podem ser reveladas através de um filme, de um lugar e de um alimento.
O feijão, por exemplo, é presença constante na mesa do brasileiro e símbolo da nossa culinária. O Brasil é o terceiro país que mais consome o grão no mundo, responsável por cerca de 65% da produção global, segundo a Forbes (2025).
Apesar de ser um dos alimentos mais consumidos do país e com excelentes benefícios, acaba sendo desperdiçado em algumas situações ou esquecido em um pote de sorvete dentro do congelador.
O Diário do Nordeste, com ajuda do Aplicativo de Inteligência Artificial do Pacto Contra a Fome (TIA) , demonstrará uma forma saborosa de dar novo destino a essa sobra que pode está na sua geladeira: uma receita prática de caldo de feijão cremoso.
Caldo Cremoso de Feijão
Ingredientes
- Sobras de feijão cozido (aproximadamente 2 xícaras)
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de água em temperatura ambiente ou caldo de legumes
- Sal e pimenta a gosto
- Cheiro-verde para decorar
Modo de preparo
Você Sabia ?
Há uma variedade extensa de tipos de feijão, segundo a Food And Agriculture Organization (FAO) indicam que existem mais de 150 espécies de feijoeiros, abaixo seguem os 5 tipos mais comuns no Brasil:
- Feijão Carioca;
- Feijão Preto;
- Feijão Branco;
- Feijão Fradinho;
- Feijão Cavalo;
A escolha inicialmente começa pela seleção correta do feijão.
Os feijões são classificados quanto ao seu tipo:
- Tipo 1;
- Tipo 2 ;
- Tipo 3.
As categorias variam de acordo com limites máximos tolerados de defeitos, ou seja, o feijão classificado como tipo 1 é o que tem menor proporção de defeitos graves, a sequência vai elevando o nível de defeitos, sendo o 3 com maior proporção de avarias, com quebras e impurezas, segundo o manual de classificação do feijão da Embrapa.
Pesquise você mesmo
O Pacto Contra a Fome é uma ação promovida pela sociedade civil com o apoio do Governo Federal. O pacto visa combater a fome e o desperdício de alimentos no Brasil.
Com a intenção de expandir o conhecimento e alcançar uma parcela maior da população, o Pacto Contra a Fome lançou, em setembro de 2025, uma solução inovadora:
Um assistente virtual denominado TIA, que atuará dentro da campanha nacional Jogue Contra o Desperdício.
O objetivo é reduzir o desperdício de comida em casa com a facilidade do acesso à informação, tudo de forma prática e acessível, utilizando o WhatsApp.