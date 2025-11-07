Como fazer um caldo de feijão cremoso e fácil usando as sobras de feijão da geladeira

Tem sensações que nos remetem ao cheirinho de casa, ao descanso e ao afeto, não é mesmo? Essas lembranças podem ser reveladas através de um filme, de um lugar e de um alimento.

O feijão, por exemplo, é presença constante na mesa do brasileiro e símbolo da nossa culinária. O Brasil é o terceiro país que mais consome o grão no mundo, responsável por cerca de 65% da produção global, segundo a Forbes (2025).

Apesar de ser um dos alimentos mais consumidos do país e com excelentes benefícios, acaba sendo desperdiçado em algumas situações ou esquecido em um pote de sorvete dentro do congelador.

O Diário do Nordeste, com ajuda do Aplicativo de Inteligência Artificial do Pacto Contra a Fome (TIA) , demonstrará uma forma saborosa de dar novo destino a essa sobra que pode está na sua geladeira: uma receita prática de caldo de feijão cremoso.

Caldo Cremoso de Feijão

Ingredientes

Sobras de feijão cozido (aproximadamente 2 xícaras)

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de água em temperatura ambiente ou caldo de legumes

Sal e pimenta a gosto

Cheiro-verde para decorar

Modo de preparo

1 Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. 2 Adicione as sobras de feijão e misture bem. 3 Acrescente a água ou caldo de legumes e deixe cozinhar por alguns minutos. 4 Bata tudo no liquidificador até obter uma consistência cremosa. 5 Volte o caldo para a panela, tempere com sal e pimenta, e aqueça até ferver.

Você Sabia ?

Há uma variedade extensa de tipos de feijão, segundo a Food And Agriculture Organization (FAO) indicam que existem mais de 150 espécies de feijoeiros, abaixo seguem os 5 tipos mais comuns no Brasil:

Feijão Carioca; Feijão Preto; Feijão Branco; Feijão Fradinho; Feijão Cavalo;

A escolha inicialmente começa pela seleção correta do feijão.

Os feijões são classificados quanto ao seu tipo:

Tipo 1;

Tipo 2 ;

Tipo 3.

As categorias variam de acordo com limites máximos tolerados de defeitos, ou seja, o feijão classificado como tipo 1 é o que tem menor proporção de defeitos graves, a sequência vai elevando o nível de defeitos, sendo o 3 com maior proporção de avarias, com quebras e impurezas, segundo o manual de classificação do feijão da Embrapa.

Pesquise você mesmo

O Pacto Contra a Fome é uma ação promovida pela sociedade civil com o apoio do Governo Federal. O pacto visa combater a fome e o desperdício de alimentos no Brasil.

Com a intenção de expandir o conhecimento e alcançar uma parcela maior da população, o Pacto Contra a Fome lançou, em setembro de 2025, uma solução inovadora:

Um assistente virtual denominado TIA, que atuará dentro da campanha nacional Jogue Contra o Desperdício.

O objetivo é reduzir o desperdício de comida em casa com a facilidade do acesso à informação, tudo de forma prática e acessível, utilizando o WhatsApp.



