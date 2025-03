Confira 8 receitas simples e fáceis sem carne vermelha para comer na Quaresma

A Quaresma, que dura entre a Quarta-Feira de Cinzas e a Quinta-Feira Santa, é um momento de reflexão para católicos, marcado por três preceitos: oração, caridade e jejum. Como o período convida fiéis a renunciarem de alguns tipos de carne às sextas-feiras, o Diário do Nordeste conversou com uma especialista sobre receitas simples e fáceis para esta época.

A nutricionista Jamile Sarmento explica que carnes são um tipo de proteína, nutriente indispensável para o bom funcionamento do corpo. O elemento rico em aminoácidos é responsável pela construção e manutenção dos tecidos, como músculos, pele, unhas e cabelo, além de contribuir para a produção de hormônios, enzimas e anticorpos, fortalecendo o sistema imunológico.

"No dia a dia, o consumo adequado de proteínas contribui para a energia e disposição, além de ajudar na recuperação muscular e na prevenção de perdas naturais de massa magra ao longo dos anos. Por isso, é importante incluir fontes de proteína em todas as refeições, equilibrando entre opções animais, como ovos, queijos e peixes, e vegetais, como grão-de-bico, lentilha e tofu."

No entanto, durante a Quaresma, com as opções limitadas, os católicos precisam recorrer a outros tipos do nutriente para manter o consumo ideal de proteína. Abaixo, a profissional ensina receitas fáceis e práticas para serem feitas neste período do ano. Confira!

Veja também Ceará Como fazer jejum na Quaresma? Arcebispo tira dúvidas País Que dia termina a Quaresma em 2025? Veja até quando vai o período entre a Páscoa e a Semana Santa

Veja 8 receitas sem carne para a Quaresma

1. Omelete com aveia e queijo

Ingredientes

2 ovos

1 colher de copa de aveia

1 colher de chá de azeite

Queijo (opcional) e sal a gosto

Modo de preparo

Misture os ovos e a aveia.

Tempere com sal a gosto e, caso deseje, acrescente também queijo.

Em seguida, aqueça o azeite em uma frigideira.

Acrescente a mistura à panela quente.

Após pronto, sirva com uma salada simples.

2. Tofu grelhado

Ingredientes

100 g a 150 g de tofu (cortados em fatias ou cubos)

1 colher de sopa de molho shoyu (ou tamari, para versão sem glúten)

1 dente de alho pequeno (picado ou amassado)

1/2 colher de chá de páprica doce ou defumada

1 colher de chá de azeite ou óleo de gergelim

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira com o azeite.

Acrescente o tofu e o grelhe com os temperos, acrescentando o molho no final.

Desligue o fogo e, se quiser, coloque gergelim ou cebolinha picada.

Sirva com arroz e feijão.

3. Atum ao limão e azeite

Ingredientes

1 atum enlatado (conservado em água)

Sumo de 1/2 limão médio

1 colher de chá de azeite

Pimenta-do-reino e ervas secas a gosto

Modo de preparo

Retire o atum da embalagem, deixe escorrer a água.

Misture o peixe com o sumo do limão e o azeite. Se preferir, acrescente os temperos a gosto.

Sirva com purê de batata-doce e folhas verdes.

4. Panqueca de ovos e aveia recheada com ricota e espinafre

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de aveia

2 colheres de chá de azeite

2 colheres de sopa de ricota (recheio)

1 xícara de folhas de espinafre cruas (recheio)

1 dente de alho picado (recheio)

1 colher opcional de iogurte natural (recheio)

Sal, pimenta-do-reino e ervas secas (orégano, salsinha ou manjericão) a gosto

Modo de preparo

Espinafre refogado

Comece refogando o espinafre. Primeiro, aqueça uma colher de chá de azeite na frigideira.

Adicione o alho e refogue por alguns segundos, até perfumar.

Coloque o espinafre e mexa por cerca de 1 minuto ou até as folhas murcharem.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Desligue o fogo e reserve.

Ricota temperada

Amasse a ricota usando um garfo.

Adicione sal, pimenta-do-reino e ervas secas a gosto.

Se quiser deixar mais cremoso, a nutricionista indica adicionar a mistura uma colher de chá de azeite ou de iogurte natural.

Panqueca de ovo e aveia

Misture os ovos e a aveia.

Aqueça o azeite na frigideira.

Adicione a mistura.

Vire a panqueca para garantir o cozimento dos dois lados.

Tire do fogo e recheei com a ricota e o espinafre.

5. Grão-de-bico refogado com legumes

Ingredientes

1/2 xícara (cerca de 80 g) de grão-de-bico cozido

1/4 de unidade pequena ou cerca de 20 g de cebola picada

1 dente pequeno de alho picado

1/3 de xícara (cerca de 40 g) de cenoura ralada ou em cubos pequenos

1 colher de chá azeite

Sal a gosto, pimenta-do-reino, cúrcuma (opcional) e cheiro-verde (salsinha e cebolinha picadas) a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela ou frigideira.

Refogue a cebola por cerca de 1 minuto ou até ficar transparente.

Adicione o alho e mexa por mais alguns segundos até perfumar.

Acrescente a cenoura e refogue por 2 minutos.

Coloque o grão-de-bico e misture bem. Tempere com sal, pimenta e cúrcuma.

Refogue por mais 2 a 3 minutos, mexendo ocasionalmente.

Finalize com cheiro-verde e sirva com arroz integral ou branco.

Se quiser, pode adicionar tomate picado ou pimentão para um sabor extra.

6. Sopa de lentilha com cenoura e batata

Ingredientes

1/2 xícara (aprox. 100 g) lentilha crua

2 xícaras (500 ml) de água ou caldo de legumes caseiro

1/2 unidade pequena (cerca de 30 g) de cebola picada

1 dente pequeno de alho picado

1/2 unidade média (cerca de 50 g) de cenoura em cubos pequenos

1/2 unidade média (cerca de 60 g) de batata em cubos pequenos

1 colher de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 colher de chá cúrcuma ou páprica doce (opcional, para mais sabor)

1 unidade de folha de louro (opcional, para aroma)

Cheiro-verde picado (salsinha e cebolinha) para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola até ficar transparente.

Adicione o alho e refogue rapidamente até perfumar.

Coloque a cenoura e a batata, mexa por 1 minuto para incorporar os sabores.

Acrescente a lentilha, o sal, a pimenta, a cúrcuma ou páprica e a folha de louro.

Adicione a água ou caldo de legumes, tampe e deixe cozinhar em fogo médio por 20 a 30 minutos, mexendo ocasionalmente.

Quando a lentilha e os vegetais estiverem macios, ajuste o sal e finalize com cheiro-verde.

7. Ovos mexidos com queijo e tapioca

Ingredientes

2 unidades de ovos

1 fatia média ou 20 g de queijo picado, ou ralado (muçarela, minas ou outro de preferência)

1 colher de chá de azeite ou manteiga

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de sopa bem cheias (cerca de 40 g) de goma de tapioca hidratada

1 colher de sopa (cerca de 15 g) de requeijão ou pasta de amendoim

Modo de preparo

Ovos mexidos

Aqueça o azeite ou manteiga em fogo baixo.

Quebre os ovos diretamente na frigideira e mexa delicadamente.

Quando começarem a coagular, adicione o queijo e mexa até ficar cremoso.

Tempere com sal e pimenta a gosto.

Tapioca

Aqueça uma frigideira e espalhe a goma de tapioca uniformemente.

Quando a massa estiver firme (cerca de 1 minuto), espalhe o requeijão ou pasta de amendoim e dobre ao meio.

8. Macarrão com molho de atum e tomate

Ingredientes

1 lata de atum (conservado em água)

1 xícara (cerca de 80 g cru, que rende cerca de 200 g cozido) de macarrão integral ou comum

1/2 xícara (cerca de 120 ml) de molho de tomate caseiro ou sem conservantes

1 colher de chá de azeite

1 dente pequeno de alho picado

1/4 de unidade pequena cebola picada

Sal, orégano, pimenta-do-reino e manjericão seco a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão em água e sal até ficar al dente. Escorra e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourar.

Adicione o molho de tomate e tempere com sal, pimenta e orégano. Cozinhe por 5 minutos.

Misture o atum ao molho e cozinhe por mais 2 minutos.

Junte o macarrão ao molho, misture bem e finalize com manjericão.

Se quiser um toque especial, a especialista recomenda adicionar azeitonas ou queijo ralado por cima.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.