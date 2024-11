Restaurante brasileiro Lasai conquista 7º lugar entre os 50 melhores da América Latina

O restaurante brasileiro Lasai, comandado pelo chef Rafael Costa e Silva no Rio de Janeiro, foi o grande destaque nacional da premiação Latin America's 50 Best Restaurants, alcançando a 7ª colocação. O prêmio é considerado a versão regional do "Oscar" da gastronomia mundial, o The World's 50 Best Restaurants.

A festa, realizada no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, foi realizada na terça-feira (26), e concedeu a primeira posição do ranking para o restaurante Don Julio, de Buenos Aires, na Argentina.

O vice-campeão da disputa foi o restaurante Maido, localizado em Lima, no Peru, e o terceiro lugar foi para El Chato, de Bogotá.

Ao todo, nove restaurantes brasileiros chegaram ao top 50 da disputa. O Lasai, na 7ª colocação, é um dos menus degustação mais caros do País. O local tem apenas dez lugares, foca em ingredientes sazonais e possui um menu de mais de mil reais.

A Casa do Porco, também um dos melhores restaurantes do País, ficou na 15ª posição. Já o Evvai, também de São Paulo, surgiu na 20ª colocação, enquanto o Oteque, do Rio de Janeiro, conquistou o 21º lugar.

Além das 50 colocações, oito brasileiros também surgiram entre a classificação 51 e 100. São eles: Manu, da chef Manu Buffara (60º, em Curitiba); D.O.M., do chef Alex Atala (67º, em São Paulo); Origem (68º, em Salvador); Cipriani, do Copacabana Palace (77º, no Rio de Janeiro); Notiê (85º, em São Paulo); Mocotó (87º, em São Paulo); Manga (90º, em Salvador); e Oro, do chef Felipe Bronze (91º, no Rio de Janeiro).

Veja abaixo a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina:

1º - Don Julio, em Buenos Aires

2º - Maido, em Lima

3º - El Chato, em Bogotá

4º - Kjolle, em Lima

5º - Boragó, em Santiago

6º - Celele, em Cartagena

7º - Lasai, em Rio de Janeiro

8º - Mérito, em Lima

9º - Quintonil, em Cidade do México

10º - Leo, em Bogotá

11º - Nuema, em Quito

12º - Alcalde, em Guadalajara

13º - Mayta, em Lima

14º - Maito, em Cidade do Panama

15º - Casa do Porco, em São Paulo

16º - Tuju, em São Paulo

17º - Fauna, em Valle de Guadalupe

18º - Gran Dabbang, em Buenos Aires

19º - Rafael, em Lima

20º - Evvai, em São Paulo

21º - Oteque, em Rio de Janeiro

22º - Sublime, em Cidade da Guatemala

23º - Villa Torél, em Ensenada

24º - Pujol, em Cidade do México

25º - Sikwa, em San José

26º - Nelita, em São Paulo

27º - Metzi, em São Paulo

28º - Cosme, em Lima

29º - Mishiguene, em Buenos Aires

30º - La Mar, em Lima

31º - El Preferido de Palermo, em Buenos Aires

32º - Arca, em Tulum

33º - Trescha, em Buenos Aires

34º - Niño Gordo, em Buenos Aires

35º - Maní, em São Paulo

36º - Hunick, em Mérida

37º - Julia, em Buenos Aires

38º - Gusto, em La Paz

39º - Mercado 24, em Cidade da Guatemala

40º - Cantina Del Tigre, em Cidade do Panama

41º - Lo de Tere, de Punta Del Este

42º - Manuel, em Barranquilla

43º - Máximo Bistrot, em Cidade do México

44º - Cordero, em Caracas

45º - Humo Negro, em Bogotá

46º - Aramburu, em Buenos Aires

47º - Sud, em Cidade do México

48º - Rosetta, em Cidade do México

49º - Mil, em Moray

50º - Kotori, em São Paulo