Doodle do Google celebra o chilaquiles, prato típico da cultura mexicana; veja receita

O buscador Google homenageia um prato típico da culinária mexicana, nesta quinta-feira (23), o chilaquiles. A tortilha, feita a base de milho, é comumente consumida no café da manhã em diversos países.

O nome da receita é originada da palavra da língua asteca "Nahuatl", que significa “pimentões e verduras”. Conforme informações do Doodle, a iguaria nasceu da necessidade dos povos da América do Norte de reaproveitar tortilhas velhas.

"Eles encontraram magia depois de fritar tortilhas em tiras e refogá-las no molho. O prato do café da manhã evoluiu para tiras de tortilha fritas guarnecidas com creme, queijo fresco, cebola e abacate", detalha.

Após ser publicado em um livro espanhol de 1898, o prato ganhou fama e se espalhou para fora do México.

Atualmente, o petisco à base de tortilha é encontrado em cardápios como opção de café da manhã ou de brunch — refeição que serve como desjejum e almoço.

Segundo o Google, a preparação dos chilaquiles varia entre as diferentes regiões do México. Porém, sejam embebidos em salsa ou feitos de totopos torrados, o povo mexicano tem imenso orgulho dessa receita.

Receita de chilaquiles

Abaixo, confira passo a passo do prato, conforme informações da revista Superinteressante.

Ingredientes

Tortillas (pães mexicanos achatados, dá para comprá-los prontos);

7 a 8 tomates;

1 cebola;

2 pimentas guajillo secas e sem sementes;

4 a 5 pimentas serrano;

2 dentes de alho;

Sal, orégano e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo