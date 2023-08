Veja 7 sobremesas para o Dia dos Pais fáceis de fazer

O que melhor do que uma boa sobremesa para adocicar uma refeição? Para o Dia dos Pais, comemorado neste domingo (13), o Diário do Nordeste organizou uma lista com sete opções de doces para serem servidos após o almoço ou o jantar em família.

As receitas são simples e deliciosas, incluindo pratos como: bolo de chocolate, mousse de limão, mousse de chocolate, torta de morango, sorvete de morango, pudim de laranja e doce de abacaxi.

Receitas de sobremesa para Dia dos Pais

1. Bolo de chocolate

Esta receita é um clássico, principalmente para os fãs de chocolate. Apesar de simples, a calda adicionada à massa antes ir ao forno traz um toque especial nesta sobremesa.

Legenda: Por ser mais simples, ele pode ser servido para acompanhar um lanche da tarde ou o café da manhã Foto: Shutterstock

INGREDIENTES