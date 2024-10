Dia Mundial do Macarrão: veja 8 receitas para celebrar a data nesta sexta (25)

O Dia Mundial do Macarrão é celebrado nesta sexta-feira (25) em países como Brasil, Estados Unidos, México, Turquia, Itália, Alemanha e Venezuela.

Seja em uma simples macarronada, um sofisticado prato de fettuccine ou um clássico espaguete à bolonhesa, a massa continua a conquistar paladares e a reunir famílias e amigos à mesa.

A seguir, confira curiosidades sobre as datas e receitas para reproduzir em casa.

Como surgiu o Dia do Macarrão

O Dia Mundial do Macarrão foi criado em 1995, durante o primeiro Congresso Mundial de Macarrão. O evento reuniu os principais fabricantes do produto de todo o mundo.

A origem do macarrão, no entanto, é incerta. Diversas civilizações, como assírios e babilônicos, têm registros do uso de massas que poderiam ter originado o macarrão. Uma das pesquisas mais populares aponta que o macarrão foi trazido da China para a Itália por Marco Polo, no século XIII.

Consumo de macarrão no Brasil

Difundido pela cultura italiana, o macarrão é amplamente consumido no Brasil. Cerca de 44,5% dos brasileiros consomem massas semanalmente e o macarrão está presente em 99,8% dos lares brasileiros, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi).

Em 2023, 1,2 milhão de tonelada de macarrão foi produzida no País, gerando um faturamento de R$ 13,8 bilhões.

Receitas para comemorar a data​

1. Macarrão de forno

Esse é um prato prático e fácil, feito a base da massa e ao molho de camarões com tomate.

Legenda: Ele pode ser servido acompanho de diversos legumes, como alface, couve-flor e tomate Foto: Shutterstock

INGREDIENTES