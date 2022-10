Macarrão com berinjela: saiba como fazer

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região italiana Categoria almoço Total 45 min Palava-Chave Prático, delicioso

O macarrão com berinjela é um prato prático e delicioso para preparar no almoço. A receita tem origem italiana, mas o recheio pode ser modificado a depender do gosto pessoal.