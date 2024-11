Mãe de menina raptada e estuprada em Juazeiro do Norte devia R$ 70 a suspeito preso pelo crime

Familiares da menina de 6 anos raptada e estrupada na região do Cariri, na sexta-feira (21), informaram que a mãe dela devia R$ 70 ao suspeito do crime. Ele era vendedor de roupas, e a mulher teria comprado alguns itens com ele há um tempo. O homem foi preso no mesmo dia, passou por audiência de custódia e segue detido.

Os relatos mostram que a mãe tinha o contato telefônico do suposto criminoso e já tinha pedido que ele fosse à sua casa, no Crato, buscar o dinheiro devido.

"Ele é revendedor de roupa, ele já tinha passado na rua antes, já tinha oferecido roupa para ficar, como crediário. A mãe pegou umas peças de roupa, pagou a ele, disse que depois ele pegava o restante do dinheiro. Era para ele ter passado e pegado o restante do dinheiro dele, isso não justifica", relata a madrinha da menina, em entrevista à TV Verdes Mares Cariri.

A vítima estava a caminho da casa da avó para entregar um telefone celular quando foi abordada pelo homem e puxada pelo braço para dentro do carro. Um primo da menina flagrou o rapto e avisou aos pais. Imagens de uma câmera de segurança também registraram o momento.

A criança foi encontrada horas depois do sumiço, vagando por uma rua de terra na localidade de Sítio Popôs, já na zona rural de Juazeiro do Norte, município vizinho. Ela foi ajudada por moradores que já tinham tomado ciência do desaparecimento pela internet e, assim, contataram seus familiares.

Laudos mostram que a menina sofreu violência sexual. Ela está internada em um hospital da região com dificuldades de dormir e sentindo fortes dores.

"Ela tá muita assustada, só quer a mãe dela. Ela não quer ver ninguém, quer estar isolada e isso dói muito, machuca muito isso. Não tem previsão de sair (do hospital). Porque foi constatado outras coisas lá que ele tinha que pode ser transmitido para ela, a gente tá com medo, tá revoltado. O que a gente quer é só Justiça", diz uma tia da menina.

Ameaça de morte

O suspeito também teria feito ameaças à menina de que mataria seus pais, caso ela contasse o que sofreu. Segundo familiares, a menina teria reconhecido o criminoso.

"Disse que ia matar ela e o pai dela se ela dissesse alguma coisa, ele mexeu com psicológico da criança. O que é que vai ser dessa criança?", desabafa a tia.

Prisão do suspeito

A Polícia Militar identificou e abordou o veículo suspeito na Avenida Padre Cícero, em Juazeiro, com o auxílio de câmeras de videomonitoramento. O homem tem 27 anos e é natural de Iguatu, mas estava trabalhando na cidade como crediarista.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a polícia abordou um homem suspeito de envolvimento em sequestro e cárcere privado, registrados na quinta-feira. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional do Crato. Ali, foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e sequestro.

"A criança foi encaminhada para a Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência. Ainda na tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) localizou um veículo que teria sido utilizado no crime e abordou um suspeito", completou a secretaria.