Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto mostra policiais civis de costas, fardados, em ação no Ceará.

Segurança

Médico é sequestrado em Fortaleza e obrigado a fazer compra de R$ 5 mil; dupla é presa

A vítima foi resgatada e nenhum valor foi transferido para os criminosos, segundo a Polícia Civil do Ceará

Messias Borges 23 de Outubro de 2025
Assista

Segurança

Mulheres são feitas reféns no próprio carro e obrigadas a transferir Pix de R$ 40 mil em Fortaleza

Veículo chegou a ser levado por criminosos

Redação 18 de Setembro de 2025
Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo

País

Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo

Detido, o suspeito confirmou a versão e estava em posse do celular da vítima

Lucas Monteiro 28 de Agosto de 2025
Foto de carro batido após perseguição policial por conta de sequestro de motorista de app em São Paulo

País

Criminosos sequestram motorista de app e batem carro durante fuga em SP

A Polícia foi acionada após a esposa do motorista perceber uma atividade suspeita por meio de um rastreador

Redação 07 de Agosto de 2025
PM enviou quatro viaturas para atender ocorrência

Segurança

Pai faz filha de 1 ano e seis meses refém e acaba morto após intervenção policial em Crateús

Criança teve perfuração no tórax e está hospitalizada

Redação 30 de Julho de 2025
Imagem com duas pessoas suspeitas e um policial em ação, em uma cena urbana à noite, com veículos e fios de energia na rua.

Segurança

Motorista de app é feito refém no próprio carro, em Fortaleza; veja vídeo do resgate

Ação aconteceu no último sábado (26) e contou com apoio de equipes do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid)

Redação 28 de Julho de 2025
Josivaldo durante entrevista

País

Motorista de app forja próprio sequestro em Maceió para receber valor do seguro

Homem ateou fogo no veículo e acabou se ferindo

Redação 17 de Julho de 2025
Carro

País

Criminosos sequestram pai e filha em estacionamento de shopping em SP

Familia foi liberada após fazer transações financeiras no valor de R$ 82 mil

Redação e Estadão Conteúdo 15 de Julho de 2025
Costas de jovem que passou por tortura por membros de facção após ser sequestrado em Fortaleza; na outra imagem são siglas e símbolos desenhados no caderno escolar

Segurança

Adolescente é sequestrado após escrever referências sobre facção em caderno escolar em Fortaleza

O jovem foi raptado e torturado após sair da escola, no bairro Quintino Cunha

Redação 11 de Junho de 2025
pms sequestro fortaleza homicidio vitima desaparecimento

Segurança

'Queima de arquivo': PMs acusados de raptar e matar homem em Fortaleza são alvos de conselho na CGD

Os dois militares foram denunciados em fevereiro deste ano, quase sete anos após o desaparecimento da vítima

Emanoela Campelo de Melo 09 de Junho de 2025
1 2 3