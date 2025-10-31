A vítima foi resgatada e nenhum valor foi transferido para os criminosos, segundo a Polícia Civil do Ceará
Veículo chegou a ser levado por criminosos
Detido, o suspeito confirmou a versão e estava em posse do celular da vítima
A Polícia foi acionada após a esposa do motorista perceber uma atividade suspeita por meio de um rastreador
Criança teve perfuração no tórax e está hospitalizada
Ação aconteceu no último sábado (26) e contou com apoio de equipes do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid)
Homem ateou fogo no veículo e acabou se ferindo
Familia foi liberada após fazer transações financeiras no valor de R$ 82 mil
O jovem foi raptado e torturado após sair da escola, no bairro Quintino Cunha
Os dois militares foram denunciados em fevereiro deste ano, quase sete anos após o desaparecimento da vítima