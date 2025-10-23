Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Médico é sequestrado em Fortaleza e obrigado a fazer compra de R$ 5 mil; dupla é presa

A vítima foi resgatada e nenhum valor foi transferido para os criminosos, segundo a Polícia Civil do Ceará

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
(Atualizado às 09:17)
Segurança
Foto mostra policiais civis de costas, fardados, em ação no Ceará.
Legenda: Policiais civis realizaram diligências, resgataram a vítima e prenderam dois suspeitos de participarem do sequestro, em Fortaleza.
Foto: Divulgação/ SSPDS.

Dois homens foram presos em flagrante, na última quarta-feira (22), por sequestrarem um médico e exigirem que ele fizesse ao menos uma compra no valor de R$ 5 mil, em Fortaleza. A vítima foi resgatada e nenhum valor foi transferido para os criminosos, segundo a Polícia Civil do Ceará (PCCE).

O médico, de 38 anos, foi raptado no bairro Centro, na manhã da última terça-feira (21). A reportagem apurou, com fonte da Polícia Civil, que os criminosos tomaram o veículo da vítima, o fizeram refém e o levaram para um cativeiro no bairro Granja Lisboa.

O desaparecimento do médico foi sentido por familiares e amigos, após algumas horas que ele ficou incomunicável. A vítima tinha marcado um horário em um salão de beleza, no bairro Henrique Jorge, naquela manhã, e não apareceu.

Um amigo do médico registrou o desaparecimento dele no 2º Distrito Policial (2º DP), na noite de terça (21). Um familiar da vítima informou que, por volta de 13h20, recebeu uma mensagem de um banco que uma tentativa de compra no cartão de crédito, no valor de R$ 5 mil, foi rejeitada.

Buscas pelos criminosos

A Delegacia Antissequestro (DAS) foi acionada para a ocorrência. A reportagem apurou que a Polícia Civil identificou o trajeto do veículo da vítima, a partir de imagens de câmeras de segurança. 

O veículo do médico passou pelas avenidas José Bastos e Vital Brasil, na manhã de terça-feira (21). À tarde, foi visto na Avenida Dom Manuel. Os investigadores localizaram um cativeiro no bairro Granja Portugal e resgataram a vítima.

A Polícia Civil informou, em nota, que "diligências e oitivas realizadas pela Delegacia Antissequestro (DAS), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), resultaram na localização e prisão dos suspeitos".

Os suspeitos presos são homens de 36 e 19 anos. O primeiro tem antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo. E o segundo, quando adolescente respondeu a atos infracionais análogos aos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

A dupla foi autuada pela Polícia Civil, na quarta (22), pelos crimes de roubo qualificado mediante o uso de arma de fogo, extorsão mediante restrição de liberdade e associação criminosa. As investigações sobre o crime seguem a cargo da Delegacia Antissequestro.

