Facções instalam câmeras para monitorar Polícia em comunidades no Ceará

Nesta semana, a Polícia Militar do Ceará desinstalou câmeras que seriam de uma facção criminosa, na Capital

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra um policial militar subindo em uma escada para retirar câmeras clandestinas em Fortaleza.
Legenda: Policiais militares utilizaram escadas para alcançar e remover câmeras instaladas clandestinamente em postes do bairro Boa Vista, em Fortaleza.
Foto: Reprodução.

Periferias de Fortaleza e até do Interior do Ceará são filmadas por criminosos, que querem monitorar a rotina das comunidades e a chegada da Polícia ao local. Nesta semana, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) desinstalou câmeras que seriam de uma facção criminosa, na Capital.

A reportagem apurou que a ação policial aconteceu na Rua 30 de Abril e redondezas, no bairro Boa Vista, em Fortaleza. Policiais militares utilizaram escadas para alcançar e remover câmeras instaladas clandestinamente em postes da região.

A Polícia Militar do Ceará foi questionada pela reportagem sobre a remoção das câmeras, mas a Corporação não enviou resposta até a publicação desta matéria.

Uma fonte da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que não quis se identificar, informou que a instalação de câmeras por facções, no Ceará, acontece desde o início de 2019, após grupos criminosos promoverem uma série de ataques a bens públicos e privados, no Estado.

Nos últimos anos, segundo a fonte, a Polícia removeu câmeras clandestinas em comunidades de bairros como a Barra do Ceará, Barroso, Bom Jardin, Itaperi e Pirambu, em Fortaleza.

Na Região Metropolitana, houve registros em Aquiraz, Caucaia, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba. E no Interior, em municípios como Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixadá, Russas e São João do Jaguaribe.

O investigador detalhou que muitas câmeras são instaladas pelas facções em meio ao emaranhado de fios elétricos, de postes, ou em imóveis abandonados, para não chamar a atenção da população local e de autoridades. Os criminosos monitoram, diariamente, a movimentação das comunidades filmadas.

A imagem mostra uma câmera clandestina instalada em meio ao emaranhado de fios elétricos, na periferia de Fortaleza
Legenda: Câmeras são instaladas pelas facções em meio ao emaranhado de fios elétricos, em postes, ou em imóveis abandonados, para não chamar a atenção da população local e de autoridades
Foto: Arquivo Pessoal

Expulsões de moradores

A Rua 30 de Abril, no bairro Boa Vista, onde as câmeras foram desinstaladas, é palco de um confronto entre facções criminosas, pelo domínio do tráfico de drogas, nas últimas semanas.

A reportagem apurou que a facção carioca Comando Vermelho (CV) tomou o território da facção cearense Massa Carcerária e começou a expulsar moradores de casas, naquela região.

teaser image
Segurança

Famílias deixam casas sob escolta da Polícia após serem expulsas pelo CV em Fortaleza

teaser image
Segurança

Ex-cozinheira da PMCE teria sido morta a mando de facção por ser 'amiga da Polícia'

No último dia 17 de outubro, policiais militares escoltaram moradores que saíram das residências após receberem ordens de faccionados ligados ao CV.

Os PMs foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e encontraram, dentro de uma casa, dois homens armados. Um deles fugiu escalando um muro. O outro foi preso em flagrante e identificado como Ítalo Gabriel Gomes Menezes.

