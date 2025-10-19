Ex-cozinheira da PMCE teria sido morta a mando de facção por ser 'amiga da Polícia'

Os dois suspeitos presos pelo assassinato da cozinheira Antônia Ione Rodrigues da Silva, conhecida como 'Bira', de 45 anos, no Município de Saboeiro, no Interior do Ceará, teriam ordenado que a vítima envenenasse a comida de policiais militares - para quem ela cozinhava até o fim do ano passado. Uma facção criminosa ainda teria decretado a cozinheira de morte por ela ser 'amiga da Polícia'.

Antônia Ione foi morta a tiros e facadas, dentro de casa, na Rua Elídio Florentino, no Distrito Flamengo, por volta de 2h da madrugada do último sábado (18). Os primos João Paulo Benício de Freitas, 21, e Salomão de Freitas Coelho, 20, foram presos em flagrante pelo crime.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu informações que os suspeitos teriam decidido matar 'Bira' na noite anterior ao crime, enquanto bebiam em uma praça.

A cozinheira teria sido decretada pela facção carioca Comando Vermelho (CV) por ser "amiga da Polícia" e por "prestar assistência aos policiais", segundo as informações repassadas à Polícia.

Legenda: A Prefeitura de Saboeiro lamentou o assassinato da cozinheira 'Bira' nas redes sociais. Foto: Reprodução.

A facção suspeitava que 'Bira' tinha "o hábito de entregar os faccionados à Polícia Militar". Um adolescente afirmou aos policiais que ela já tinha o filmado em uma festa e dito que "enviaria o vídeo à Polícia", o que criou uma "animosidade" entre eles.

Os suspeitos presos ainda teriam ordenado que 'Bira' - que era cozinheira da Polícia Militar em Saboeiro até o fim de 2024 - envenenasse a comida de policiais militares. Porém, ela recusou e ainda teria dito aos homens que a ameaçavam que "enveneno a de vocês, que gostam de vagabundo, mas não a da Polícia".

Veja também Segurança Policial civil impede roubo a farmácia e mata suspeito em Fortaleza Segurança Disparos deixam dois mortos e feridos no Bom Jardim, em Fortaleza

Justiça decreta prisão preventiva

João Paulo e Salomão Coelho foram presos em flagrante, na residência de um familiar, no Distrito Flamengo, logo em seguida. Na casa, a Polícia Militar apreendeu um facão, que pode ter sido utilizado no crime.

Ao ser interrogado na Delegacia Regional de Iguatu, João Paulo sustentou que "não teve qualquer participação no homicídio" e que não integra facção criminosa. Quanto ao facão, disse que é utilizado por familiares na plantação de banana.

Salomão também negou ter participado do crime e refutou as informações de que ameaçou a vítima e planejou a morte dela. Ele ainda alegou é amigo de familiares da vítima e corroborou que o facão apreendido pela Polícia é utilizado na agricultura.

Os dois primos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, por decisão do Plantão do 2º Núcleo Regional da Justiça Estadual.

Com efeito, a gravidade concreta dos fatos demonstra elevada periculosidade dos agentes, que, segundo os elementos até aqui colhidos, planejaram e executaram o crime com características de execução típica de facção criminosa, em razão da colaboração da vítima com a Polícia Militar, o que evidencia risco à ordem pública e à instrução criminal", justificou o juiz.

A Prefeitura Municipal de Saboeiro lamentou a morte de 'Bira', por meio de nota publicada no Instagram, no último sábado (18).

“A Administração Municipal de Saboeiro manifesta profundo pesar pelo falecimento de lone Rodrigues (Bira). Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”, expressou a nota.