Criminosos sequestram motorista de app e batem carro durante fuga em SP

A Polícia foi acionada após a esposa do motorista perceber uma atividade suspeita por meio de um rastreador

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:25)
País
Foto de carro batido após perseguição policial por conta de sequestro de motorista de app em São Paulo
Legenda: Assaltantes bateram carro em outro veículo e a fuga chegou ao fim
Foto: Reprodução/TV Globo

Um motorista de aplicativo foi sequestrado por três suspeitos na noite dessa quarta-feira (6), no bairro Itaquera, na zona leste de São Paulo. O trabalhador ficou cerca de três horas sob o poder dos criminosos, que o surpreenderam no fim do expediente e o mandaram ir para o banco de trás. 

A Polícia foi acionada após a esposa do motorista perceber uma atividade suspeita por meio de um rastreador, e os agentes iniciaram uma perseguição contra os suspeitos, que bateram em outro veículo, que pegou fogo. Dois criminosos se machucaram e foram levados a um hospital, e outro já foi direto à delegacia. 

"Pediram para que eu ficasse sempre com a cabeça baixada. Começaram a alterar o limite do meu cartão de crédito, fazer reconhecimento facial, colocar o cartão por aproximação. E aí começaram a circular comigo fazendo as compras", relatou o motorista, que pediu para não se identificar, em entrevista à TV Globo. 

Assaltantes param para comprar bebida e carne

Durante o sequestro, o motorista de app relatou que os criminosos pararam em cerca de cinco lojas para comprar, na maioria das vezes, bebidas e carne de churrasco, o que deu cerca de R$ 4 mil no cartão de crédito. Em dado momento, o cartão bloqueou transações, e o homens pretendiam ficar com a vítima até as 6h, para pegar um empréstimo. 

O sequestro foi frustrado na Avenida José Pinheiro Borges, perto da Arena do Corinthians, após a esposa do condutor ir na delegacia falar que suspeitava do crime.

O carro no qual eles bateram tinha uma mulher dirigindo, que foi socorrida por policiais antes que as chamas consumissem o veículo. A mulher passará por uma cirurgia no joelho.

