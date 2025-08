Vídeo mostra marido da cantora Amanda Wanessa chutando o sogro durante discussão em hospital

O marido da cantora gospel Amanda Wanessa foi flagrado agredindo o sogro em um hospital particular de Recife, em Pernambuco, onde a artista foi internada. A família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia do Idoso, que vai investigar o caso, ocorrido no Hospital Português no último dia 31.

Os familiares já vivem em conflitos há alguns anos, desde que a cantora ficou em estado vegetativo após um grave acidente de carro em 2021. Os pais da artista acusam o marido, Dobson Santos, de não os deixar visitar a filha, segundo o portal g1.

A confusão no hospital inicia com Dobson discutindo com Danyele Mendes, irmã de Amanda, que está filmando com um celular. Nas imagens, o homem acusa ela de querer afastá-lo da esposa e a chama várias vezes de "babaca".

Ele avançou contra o sogro quando percebe que ele também gravava a briga. Dobson tentou pegar o celular e o idoso deu um tapa na mão do genro, momento em que ele dá um chute no pai de Amanda.

"Você ia dar no meu pai?", questiona Danyele, após o homem recuar. Em nota ao portal g1, Dobson disse que os vídeos foram "manipulados e descontextualizados" e que ele não reagiu com violência, mas sim para proteger a esposa.

"Fui covardemente acusado de uma suposta agressão, em um ambiente que deveria priorizar o cuidado, a humanidade e o respeito. Diante disso, em nenhum momento reagi com violência, optando por preservar o bem-estar da minha esposa e evitar um conflito maior", pontuou o texto.

Família fala em priorizar Amanda

A advogada da família de Amanda, Leilane Cândio, se manifestou por nota e indicou que a briga começou pois Dobson tentou impedir que eles ficassem ao lado da cantora no hospital.

"Não há como ignorar o impacto causado por essa decisão — ainda mais considerando que foram justamente os pais e a irmã que, por mais de dois anos, estiveram ininterruptamente ao lado de Amanda em todas as etapas da longa internação anterior. Foram eles que zelaram por sua integridade, garantiram sua dignidade e ofereceram cuidado contínuo, sempre com amor, presença e responsabilidade", disse.

A nota da defesa dos pais da artista finaliza: "Apesar da adversidade vivida, a família mantém seu propósito inabalável: assegurar a Amanda todos os recursos humanos, afetivos e médicos necessários para que ela tenha, acima de tudo, paz, conforto e condições de recuperação. É com esse espírito que permanecerão vigilantes, respeitosos e presentes, como sempre estiveram".