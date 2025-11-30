Diário do Nordeste
Esquema clandestino de remédios para emagrecer envolve jatinho e ilha paradisíaca na Bahia

Polícia Federal revelou detalhes da investigação, com foco em médico influenciador.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto que contém o médico Gabriel Almeida.
Legenda: Gabriel Almeida era o principal alvo da investigação da Polícia Federal.
Foto: Instagram/Reprodução

As investigações da Polícia Federal (PF) miram um esquema clandestino de medicamentos para obesidade e diabetes popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em casas, clínicas e laboratórios ligados ao médico baiano Gabriel Almeida, que acumula mais de 750 mil seguidores nas redes sociais.

O esquema envolvia uma rede integrada com laboratório, clínicas em endereços nobres e uma ilha na Baía de Todos-os-Santos, na Bahia. As informações foram veiculadas neste domingo (30) durante o Fantástico, da TV Globo.

Gabriel é conhecido nas redes sociais por conteúdos sobre tratamento da obesidade, e se apresenta como escritor, palestrante, empresário e professor de médicos, e utiliza o próprio jatinho para cumprir a agenda.

Princípio ativo do 'Mounjaro' era vendido indiscriminadamente

Para prescrever medicamentos para emagrecer, Gabriel Almeida receitava a Tirzepatida. Esse é o princípio ativo do Mounjaro, um dos remédios mais populares para tratar a obesidade. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informa que apenas um laboratório tem autorização para vender a Tirzepatida em larga escala, mas a manipulação individual, em farmácias especializadas, também é liberada, pois permite que o médico receite aos pacientes a dose para cada necessidade.

É na manipulação que residia o esquema clandestino, de acordo com a PF. Nos endereços ligados a Gabriel, uma série de estoques da Tirzepatida estavam disponíveis. Foram apreendidos ainda anabolizantes, implantes hormonais e outros manipulados, todos em ambientes irregulares para a produção em larga escala.

Ainda conforme a PF, Gabriel e outros médicos eram sócios do laboratório. Procurada pela reportagem, a defesa do investigado admitiu que ele não é endocrinologista, embora tenha cursos de pós-graduação na área.

Redação
