Esquema clandestino de remédios para emagrecer envolve jatinho e ilha paradisíaca na Bahia

As investigações da Polícia Federal (PF) miram um esquema clandestino de medicamentos para obesidade e diabetes popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em casas, clínicas e laboratórios ligados ao médico baiano Gabriel Almeida, que acumula mais de 750 mil seguidores nas redes sociais.

O esquema envolvia uma rede integrada com laboratório, clínicas em endereços nobres e uma ilha na Baía de Todos-os-Santos, na Bahia. As informações foram veiculadas neste domingo (30) durante o Fantástico, da TV Globo.

Gabriel é conhecido nas redes sociais por conteúdos sobre tratamento da obesidade, e se apresenta como escritor, palestrante, empresário e professor de médicos, e utiliza o próprio jatinho para cumprir a agenda.

Princípio ativo do 'Mounjaro' era vendido indiscriminadamente

Para prescrever medicamentos para emagrecer, Gabriel Almeida receitava a Tirzepatida. Esse é o princípio ativo do Mounjaro, um dos remédios mais populares para tratar a obesidade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informa que apenas um laboratório tem autorização para vender a Tirzepatida em larga escala, mas a manipulação individual, em farmácias especializadas, também é liberada, pois permite que o médico receite aos pacientes a dose para cada necessidade.

É na manipulação que residia o esquema clandestino, de acordo com a PF. Nos endereços ligados a Gabriel, uma série de estoques da Tirzepatida estavam disponíveis. Foram apreendidos ainda anabolizantes, implantes hormonais e outros manipulados, todos em ambientes irregulares para a produção em larga escala.

Ainda conforme a PF, Gabriel e outros médicos eram sócios do laboratório. Procurada pela reportagem, a defesa do investigado admitiu que ele não é endocrinologista, embora tenha cursos de pós-graduação na área.