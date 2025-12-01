Ex-vereador é preso por transportar carga milionária de cabelo humano em MS

Rodrigo Junior de Morais Rodrigues, ex-vereador do município de Dourados (MS), foi preso nesse domingo (30) por transportar 257 quilos de cabelo humano em um carro.

A carga, avaliada em R$ 2,5 milhões, foi apreendida por policiais militares do Departamento de Operação de Fronteira (DOF), na MS-164, em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai.

A Polícia Federal (PF) informou que o ex-vereador pagou R$ 3 mil de fiança e foi liberado nesta segunda-feira (1º).

A abordagem policial ocorreu enquanto os agentes faziam um bloqueio na rodovia. O homem disse que buscou os itens em Ponta Porã e que tinha a intenção de levá-los até Dourados, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte.

Segundo informações do portal g1, a defesa do ex-vereador argumentou que Rodrigo Junior não é o dono da mercadoria e não trabalha com o comércio de cabelo humano. Além disso, segundo o advogado, a carga apresentava nota fiscal.