'Rainha Branca' é presa na Argentina suspeita de ser líder do PCC na fronteira com o Brasil

A Polícia Federal Argentina (PFA) prendeu uma mulher conhecida como 'Rainha Branca'. Segundo as autoridades do país, mulher era uma das líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na região de fronteira entre o Brasil e Argentina, e buscava controlar o tráfico de drogas e armas no local.

Conforme informações do portal Band.com.br, a traficante foi presa em uma casa onde estavam demais integrantes do grupo. A 'Rainha Branca' teria ainda criado uma rede sofisticada para traficar maconha e cocaína usando sobretudo caminhões.

No mesmo local, foram apreendidos mais de 10 toneladas de maconha, e mais de US$ 400 mil (pouco mais de R$ 2,1 milhões). A ação foi considerada uma das maiores da PFA no ano.

Fronteira entre Brasil e Argentina é dominada pelo PCC

A facção criminosa brasileira é a que mais tem negócios envolvendo o tráfico de drogas e armas na região de fronteira entre os dois países, em território de mais de 1,2 mil quilômetros.

A região fronteiriça é rota conhecida para a facção criminosa, e barcos com centenas de quilos de drogas já foram apreendidos pela PFA em solo argentino. As táticas são similares a dos brasileiros: usam rios, asfalto e "narco formigas" - pessoas que levam os entorpecentes, para driblar a fiscalização.