Justiça do Rio nega Habeas Corpus para Oruam após defesa do rapper basear pedido em 'perseguição'

Pedido dos advogados do cantor argumentava que ele seria vítima de "constrangimento ilegal"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Oruam segue preso na Penitenciária Dr. Serrano Neves desde o último dia 22 de julho
Foto: reprodução

A defesa do rapper Oruam, cujo nome de registro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, entrou com pedido de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro solicitando a revogação da prisão do cantor. A detenção de Oruam foi decretada pela 3ª Vara Criminal da Capital, sob acusação de tentativa de homicídio qualificado contra dois agentes da Polícia Civil, e ele segue na Penitenciária Dr. Serrano Neves desde o dia 22 de julho.

No final da tarde de quarta-feira (6), entretanto, a desembargadora Marcia Perrini Bodart, da Quarta Câmara Criminal do TJ do Rio, recusou o Habeas Corpus. A informação foi confirmada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo

A defesa de Oruam argumentou que o artista estaria sendo vítima de um "constrangimento ilegal" e "perseguição", reforçando que a prisão preventiva está baseada em "artificialidade".

No pedido, os advogados citam o caso que resultou na prisão de Oruam, cujo objetivo era efetuar a prisão de um menor infrator no último dia 21 de julho. A defesa alega que tudo ocorreu de forma abrupta, durante a madrugada e com policiais descaracterizados, o que teria assustado os moradores da residência de Oruam.

Além disso, rebateu que a acusação de tentativa de homicídio contra os policiais não é verídica, apontando que a reação de jogar pedras teria ocorrido em relação à suposta truculência dos responsáveis pelos mandados.

"Esse retrato, repita-se, é falso: a indignação de todos, tanto do Pacte. (Oruam) quanto das pessoas que se encontravam em sua residência, começou a ser manifestada em reação à violência gratuita, à abordagem truculenta e abusiva do Delegado Moysés e do oficial de cartório Alexandre aos quatro rapazes que se encontravam na frente da casa do Pacte", diz o pedido de Habeas Corpus obtido pelo jornal O Globo.

O documento cita uma prisão com "audácia criminosa", criticando autoridades cariocas como o Secretário de Polícia Civil do Rio. Sobre o suposto envolvimento de Oruam com facções criminosas, a defesa também nega.

"As forças policiais é que desprezam o Pacte., um jovem que, malgrado todo o destaque nacional e internacional obtido com a música, é tratado como um 'um grande bandido da pior espécie, marginal, traficante, faccionado, associado ao Comando Vermelho", aponta o pedido. 

Prisão após ação policial

A ação que terminou com a prisão do rapper Oruam começou na noite do dia 21 de julho, quando policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) foram até a casa do cantor, no Joá, Zona Oeste do Rio, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente infrator. 

O jovem, que integrava a chamada “Equipe do Ódio”, ligada ao Comando Vermelho, havia deixado de cumprir medidas socioeducativas em regime de semiliberdade. Ao ser colocado em uma das viaturas, o adolescente fugiu após o carro ser apedrejado por Oruam e outros presentes no imóvel.

Na confusão, o adolescente escapou pela mata com amigos. Um dos envolvidos, Paulo Ricardo de Paula Silva de Moraes, o Boca Rica, foi preso em flagrante. Os vídeos gravados pelos próprios jovens foram usados pela DRE para embasar o inquérito que levou à expedição do mandado de prisão contra Oruam.

