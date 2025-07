Justiça manda prender rapper Oruam após indiciamento por seis crimes

A Justiça do Rio de Janeiro expediu, na manhã desta terça-feira (22), um mandado de prisão contra Oruam. O rapper foi indiciado por seis crimes após, segundo a Polícia Civil, impedir a apreensão de um menor procurado por roubo na noite de segunda-feira (21). As informações são da TV Globo.

O artista teria buscado refúgio no Complexo da Penha após o episódio. “Aí! Eu quero ver você vir aqui, pô! Me pegar aqui dentro do complexo! Não vai me pegar, sabe por causa de quê? Que vocês peida!”, afirmou.

Veja também É Hit Oruam entra em confusão com policiais em cumprimento de mandado no RJ e será indiciado, diz delegado É Hit Cantor de forró é atacado e ferido com lata de cerveja em show em Mato Grosso

O secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, afirmou que Oruam e amigos atacaram agentes e frustraram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra esse adolescente infrator.

“Oruam é um marginal, bandido, delinquente, criminoso e associado para o tráfico — um bandido da pior espécie”, declarou Curi em entrevista ao Bom Dia Rio desta terça-feira (22).

Tipificação de crimes

Conforme Curi, Oruam foi indiciado por tráfico, associação ao tráfico, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato por conta do episódio, na casa onde o artista mora, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Se havia alguma dúvida de que o Oruam seria um artista periférico ou um marginal da pior espécie, hoje nós temos certeza de que se trata de um criminoso faccionado, ligado ao Comando Vermelho, facção que o pai dele, o Marcinho VP, controla à distância de fora do estado, mesmo estando preso em presídio federal”, afirmou.

A defesa de Oruam disse que não teve acesso ao inquérito policial até o momento e que, por isso, não vai se manifestar.