Oruam entra em confusão com policiais em cumprimento de mandado no RJ e será indiciado, diz delegado

As redes sociais foram inundadas por réplicas de vídeos de uma confusão entre policiais civis e o rapper Oruam, na noite de segunda-feira (21). Tudo foi registrado na rua onde o MC mora, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações do G1, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), liderados pelo delegado Moysés Santana, descobriram que um adolescente com um mandado de busca e apreensão em aberto estava com o artista e prepararam a captura.

Conforme a DRE, esse adolescente é apontado como um dos seguranças do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, um dos chefes do Comando Vermelho (CV). O rapaz também era procurado por roubo de carros.

Quando o jovem procurado e Oruam saíram da residência do cantor, a equipe da DRE os abordou e apreendeu o infrator. Nesse momento, o cantor postou um apelo nos stories: “Quem tiver de moto brota no Joá”, escreveu. “Me ajuda, eles estão aqui na minha porta".

Oruam xingou delegado

Enquanto os policiais colocavam o adolescente numa picape descaracterizada, Oruam passou a xingá-lo. “Delegado da Civil! Ei, Moysés! Tu é c****! Filha da p***! Tá tudo gravado! Você é covarde!”, gritou o MC.

Nesse momento, amigos de Oruam que estavam nos jardins da casa do rapper passaram a atirar pedregulhos na picape — um dos agentes foi atingido. No tumulto, o adolescente conseguiu abrir a porta esquerda traseira e saiu correndo.

Na sequência, Oruam postou um vídeo nos stories. “Aí, tropa, posta isso daí, tropa: tem mais de 20 viaturas na porta da minha casa. O mesmo delegado que me prendeu, eu estava saindo, botou uma pistola na minha cara, tentou me prender, conseguimos sair”, declarou.

Os agentes da DRE entraram na casa de Oruam e prenderam em flagrante um dos supostos agressores por resistência, desacato, lesão corporal e dano ao patrimônio público.

Posteriormente, Oruam postou um vídeo nas redes sociais dizendo estar no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Ele afirmou que “mais de 20 viaturas” tinham ido até a casa dele.

Oruam será indiciado por associação para o tráfico, diz delegado

Na manhã desta terça-feira (22), o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, comentou o episódio ocorrido na casa de Oruam e afirmou ao "Bom Dia Rio, da TV Globo, que o rapper é um "marginal da pior espécie e ligado ao Comando Vermelho".

Oruam será indiciado por associação para o tráfico, por ter ligação direta com a facção, conforme o delegado. "Se alguém tinha dúvida se era uma marginal ou um artista periférico, está claro: é um marginal", afirmou Curi.