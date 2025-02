O rapper Oruam virou alvo de um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo. Dono do hit mais executado na plataforma Spotify Brasil há mais de um mês — a canção "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim" — ele foi motivo da vereadora Amanda Vettorazzo (União) protocolar o projeto de “lei anti-Oruam”.

A proposta busca proibir a contratação de shows, artistas e eventos voltados ao público infantojuvenil que promovam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas sob pena de multa de 100% do valor do contrato.

Legenda: Vereadora criou site contra o nome de 'leiantioruam' Foto: Reprodução/Internet

Embora o nome do cantor não seja mencionado no texto oficial, a parlamentar criou um site chamado "Lei Anti-Oruam" e, em vídeos nas redes sociais, deixou claro que o objetivo é impedir apresentações do artista na cidade.

Alvo após apresentação no Lollapalooza

O olhar político da vereadora surgiu após o rapper fazer uma apresentação polêmica no Lollapalooza 2024, ao vestir uma camiseta que pede liberdade a do pai. Oruam é filho do traficante Marcinho VP, preso por crimes como homicídio qualificado, formação de quadrilha e tráfico de drogas.

O artista tem mais de 10 milhões mensais de ouvintes no Spotify. O cantor passeia pelo funk, R&B e rap, com músicas sobre ostentação, sexo e as as origens

Apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho, Marcinho VP é também acusado pelo Ministério Público pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

