Poliana Rocha revela o que Leonardo não gosta em seu corpo

A jornalista Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, no domingo (9), e respondeu perguntas de seguidoras. Uma delas questionou o que o cantor Leonardo não gostava no corpo dela.

“Fisicamente, o que o Leo não curte em você?”, perguntou a fã. “As minhas veias saltitantes. Tenho nos braços e na barriga e ele acha meio estranho. O que me conforta é porque isso é sinal de percentual de gordura baixo”, respondeu Poliana.

"Não ligo"

A influenciadora digital também contou que não costuma ligar para o cantor quando ele está pescando. Atualmente, Leonardo está no Pantanal com um grupo de amigos pescando.

“Eu não ligo, só se realmente for algo de muita urgência. Mas ele liga duas vezes por dia”.

Poliana ainda confessou que sofreu quando o filho, o cantor Zé Felipe, saiu de casa para morar com Virgínia Fonseca. “É um processo desafiador, mas passa”, disse ela.