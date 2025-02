Pedro Sampaio cancela agenda de shows do Carnaval para tratar lesão no joelho

O DJ Pedro Sampaio anunciou nesta quinta-feira (6), pelas redes sociais, que precisou cancelar a agenda de shows do Carnaval 2025. O artista vai cuidar de uma lesão no joelho direito, após um acidente durante um show no Rio de Janeiro, no mês passado.

"Minha equipe médica decidiu adiantar a data da minha cirurgia. E consequentemente, e infelizmente, toda a minha agenda de Carnaval deste ano terá que ser cancelada", explicou o DJ.

Pedro e a equipe médica acreditavam que ele poderia cumprir a agenda de apresentações com cuidados específicos e adaptações. Porém, quando viram que a lesão se agravou, os planos foram alterados.

"Eu to aqui pessoalmente falando isso com vocês, por respeito ao meu público, respeito aos contratantes e respeito às minhas marcas parceiras. Mas fiquem tranquilos, estou bem e sendo muito bem cuidado. Só que não posso negligenciar minha saúde", acrescentou.

Veja também É Hit Xand’s Bar será exibido na TV Verdes Mares em comemoração aos 55 anos da emissora É Hit Simone Mendes passa por cirurgia em Fortaleza e anuncia pausa para recuperação; assista

Pedro caiu durante show

No vídeo registrado pelo público no dia em que Pedro se acidentou, é possível ver o artista em cima de uma estrutura metálica com os dançarinos. Em seguida, ele pula para descer em uma plataforma, mas acaba machucando o joelho ao tentar descer e cai no chão.

Por conta da dor, ele precisou ser carregado para fora do palco com ajuda dos dançarinos. Mesmo com o susto, o DJ retornou ao palco, novamente com apoio dos bailarinos, e seguiu o show sentado na cadeira e com o joelho imobilizado.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.