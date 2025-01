Pedro Sampaio sofre queda no palco durante show no RJ e precisa imobilizar joelho; assista

O DJ Pedro Sampaio, 27, sofreu um acidente durante apresentação no festival de música Universo Spanta, no Rio de Janeiro (RJ), na madrugada deste domingo (12). Ele machucou o joelho direito logo no início do show e precisou ser retirado do palco com ajuda dos dançarinos.

O acidente aconteceu na execução da segunda música da apresentação.

Veja queda de DJ:

Em vídeo registrado pelo público, é possível ver o artista em cima de uma estrutura metálica com os dançarinos. Em seguida, ele pula para descer em uma plataforma, mas acaba machucando o joelho ao tentar descer e cai no chão.

Por conta da dor, ele precisou ser carregado para fora do palco com ajuda dos dançarinos. Mesmo com o susto, o DJ retornou ao palco, novamente com apoio dos bailarinos, e seguiu o show sentado na cadeira e com o joelho imobilizado.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.