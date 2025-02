Amado Batista marca casamento com miss 50 anos mais nova, diz TV

O cantor Amado Batista, de 73 anos, está de casamento marcado com a Miss Universo Mato Grosso Calita Franciele, de 23 anos, com quem mantém um relacionamento há pouco mais de seis meses. A informação foi divulgada pelo programa "Hora da Venesosa", da Record.

Conforme a jornalista Jakeliny Mendonça, o casal oficializa a união no próximo dia 15 de março. Os convites já estão sendo enviados. A cerimônia será realizada em uma das fazendas do sertanejo, em Goiás.

O casamento deve ser realizado em separação total de bens, segundo a legislação brasileira, uma vez que Amado Batista tem mais de 70 anos.

Miss Mato Grosso

O casal começou a se encontrar em junho de 2024, mas o relacionamento só foi revelado no fim do ano. Na ocasião, Calita falou nas redes sociais sobre o namoro com o cantor. "Estou namorando e apaixonada", disse ela nos stories do Instagram.

Calita é formada em Biologia e trabalhava como técnica administrativa em uma escola antes de ingressar no mundo dos concursos de beleza. Em 2024, ela foi coroada Miss Universo Mato Grosso.

