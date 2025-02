Anitta, Viviane Batidão e Felipe Ret estão entre os lançamentos musicais da semana; escute setlist

Do tecnomelody ao reggaeton, a semana foi marcada por lançamentos de diferentes produções musicais nas plataformas digitais. Um projeto de Filipe Ret gravado em meio a montanhas de Minas Gerais e um clipe de Anitta em espanhol foram alguns dos destaques divulgados nos últimos dias.

A coluna É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — selecionou os principais destaques de lançamentos da semana.

Anitta lança videoclipe cinematográfico 'Romeo'

A cantora carioca Anitta lançou a música e clipe de “Romeo”. A faixa foi gravada em espanhol com referências cinematográficas para refletir sobre a complexidade da artista.

Veja também É Hit Xand’s Bar será exibido na TV Verdes Mares em comemoração aos 55 anos da emissora É Hit Pedro Sampaio cancela agenda de shows do Carnaval para tratar lesão no joelho

“‘Romeo’ é um dos meus lançamentos preferidos dos últimos tempos. É um reggaeton mega sensual… Me inspirei muito em faixas clássicas do ritmo e nesse universo do perreo, que tem tudo a ver com a nossa cultura de rua brasileira também”, explicou a cantora, referindo-se ao estilo de dança porto-riquenho.

Viviane Batidão lança novo single com nome do forró

A cantora Viviane Batidão lançou a música "Não Deixe de Amar", em parceria com Mara Pavanelly. A letra aborda os desafios e dilemas de um relacionamento, exigindo resiliência e reflexão.

Inspirada em histórias reais, a música faz parte do novo projeto de estúdio da paraense. A música foi gravada na cadência do tecnomelody, sonoridade típica do Pará.

Filipe Ret lança projeto 'Ao Vivo no Sonastério' com versões inéditas

O rapper carioca Filipe Ret lançou projeto com novas orquestrações e arranjos inéditos para quatro faixas do álbum "Nume", proporcionando uma experiência renovada e intensa ao público.

Em “Ao Vivo no Sonastério”, as músicas "Acima de Mim Só Deus", "Quero Paz", "Cena de Cinema" e "Não Sou Daqui" ganharam novas roupagens em um registro audiovisual, captado no icônico estúdio mineiro. O projeto foi exclusivamente no canal do artista no YouTube.