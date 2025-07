Dona Ruth reage a acusações sobre pedido do seguro para vítimas do acidente: 'Cruéis'

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, fez um pronunciamento sobre as acusações envolvendo a negociação do valor do seguro para as vítimas do acidente aéreo que matou a artista e outras quatro pessoas. Em nota enviada ao Hugo Gloss, a equipe dela afirmou que as insinuações são "cruéis" e que ela irá agir contra quem disseminar "notícias falsas".

Na época do acidente, em novembro de 2021, estavam o piloto Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarciso Pessoa Viana, o tio e assessor da cantora, Abiceli Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Bahia. No último mês, os familiares das vítimas afirmaram que Dona Ruth exigiu parte da indenização deles.

Cada vítima deveria receber 200 mil dólares (cerca de R$ 1,1 milhão), conforme a apólice do seguro. Porém, os familiares disseram que Ruth ficou com metade dos valores de cada, sendo 100 mil dólares por vítima.

Na nota, a assessoria de Dona Ruth destacou que a empresária "honra" a imagem da filha, e que essas insinuações sobre o seguro são “falsas, cruéis e desmentidas por áudios, documentos e decisões judiciais”.

"Os representantes legais já estão tomando todas as medidas cabíveis contra os responsáveis por disseminar informações falsas, maliciosas e ofensivas”. Equipe Ruth Moreira Nota oficial

No dia 13 deste mês, ao Fantástico, Ruth disse que não ter negociado valores com os familiares das vítimas do acidente. "Eu não conversei com nenhuma dessas pessoas. O doutor chegou aqui, o meu advogado, e falou: ‘O juiz entendeu que tem que ser feito assim. Ele entendeu que a maior parte a Marília tem que receber’. Foi uma decisão do juiz”, reforçou.

Confira nota na íntegra

“As insinuações de que Dona Ruth teria negociado valores do seguro ou agido em benefício próprio são falsas, cruéis e desmentidas por áudios, documentos e decisões judiciais. Ela jamais participou de tratativas financeiras e sempre se manteve ética, respeitosa e empática com as demais famílias envolvidas. Sua conduta honra não apenas a memória de Marília, mas também o amor que sempre dedicou à sua família, à sua filha, à sua carreira e, principalmente, ao neto, sendo ele a única parte de Marília que lhe restou e a quem ela tem se dedicado com amor e responsabilidade desde o nascimento.

Diante das agressões à sua honra, reputação e à memória de sua filha, e por todas as consequências desastrosas que isso pode representar ao seu neto, Dona Ruth informa que seus representantes legais já estão tomando todas as medidas cabíveis contra os responsáveis por disseminar informações falsas, maliciosas e ofensivas. O luto merece respeito. A verdade prevalecerá.”