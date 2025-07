‘Voltei a viver esse luto’, diz Dona Ruth sobre perda da guarda do neto

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth Moreira, relatou que perder provisoriamente a guarda do neto, Léo, para o pai da criança, o cantor Murilo Huff, a fez reviver o luto pela morte da filha. A artista faleceu em novembro de 2021, quando o avião em que estava com outras quatro pessoas caiu sobre um curso d'água na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (13), a empresária falou sobre a disputa com o antigo genro, com quem, até então, compartilhava a guarda da criança harmoniosamente. O pai da criança, inclusive, chegou a declarar, em 2022, que ambos estavam "muito unidos em prol da criação" do garoto.

No entanto, quatro anos após a morte da cantora, Murilo Huff entrou com uma ação na Justiça para modificar a guarda de Léo. Na decisão liminar, o juiz substituto da Segunda Vara de Família de Goiânia destacou que "o exercício do poder familiar pelos pais deve prevalecer".

Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Você precisa respirar com aquela metade que ficou aqui. Quando me vi sem o meu neto, eu revivi isso, voltei a viver esse luto. Dona Ruth Moreira Empresária e mãe de Marília Mendonça

A determinação judicial que concedeu provisoriamente a guarda unilateral da criança ao artista citou uma deterioração da relação entre o sertanejo e Dona Ruth. O juiz afirmou que a guarda compartilhada "deixou de servir ao interesse do menor para converter-se em instrumento de desagregação familiar, conflito constante, instabilidade".

Na entrevista, Dona Ruth negou a existência de conflito entre os dois e destacou que a relação sempre foi de respeito.

No entanto, segundo o advogado dela, Robson Cunha, um incidente no Dia das Mães na escola de Léo gerou um "certo desconforto" entre os dois. Murilo esteve no evento, algo que deixou a empresária descontente, já que comumente era ela que comparecia a apresentações da data. "Ela sempre deixou claro que não é a mãe, mas em razões de comemorações dessa natureza, geralmente ela acompanha", explicou o jurista ao Fantástico.

O marido de Dona Ruth, David, também teria relato em audiência que a relação entre a esposa e o pai do garoto é "muito ruim, não havendo diálogo".

Alienação parental e negligência médica

A decisão do juiz citou ainda indícios de negligência médica e alienação parental por parte de avó. Na entrevista, ela negou que as condutas existam.

"Ele [Léo] sempre conviveu com a família lá e ele ama o pai dele. Então, eu sempre quis que ele convivesse todo mundo junto."

Dona Ruth contou que não entende o que motivou a decisão de Murilo em solicitar a mudança na guarda da criança. "A gente vivia no respeito. Eu respeitando ele. As festas dos Dias das Mães sempre foram feitas aqui em casa, em família, com a dele e a minha. Ele vinha para cá. [...] Havia uma convivência, até ele ir lá e pedir a guarda."

Segundo o magistrado que analisou a ação, a empresária vinha "agindo de forma unilateral ao plano exercício da parentalidade" por parte do pai, "convertendo a convivência familiar em uma arena de desinformação".

Outro ponto levantado pelo juiz foi a negligência médica por parte de Dona Ruth. Léo tem diabetes mellitus tipo 1, condição crônica que exige vigilância, aplicação diária de insulina e alimentação controlada. Na ação, provas documentais, como áudios e mensagens trocadas entre as babás, revelariam que a mãe de Marília "frequentemente omite informações médicas essenciais ao genitor, impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas".

Porém, Dona Ruth garantiu que o cuidado com o menino é realizado com a médica endocrinologista dele e que Murilo "sempre soube de tudo que acontecia em relação à saúde do menino", negando qualquer sugestão de omissão.

Herança milionária

Em meio à disputa pela guarda, há ainda o fato de Léo ser o único herdeiro de Marília Mendonça. Os valores milionários advindos de royalties e outros valores eram administrados em conjunto pela avó e o pai da criança. Os recursos eram destinados ao pagamento das necessidades diárias do garoto, como lazer, alimentação e vestuário.

Atualmente, as contas estão bloqueadas provisoriamente. Segundo o advogado de Dona Ruth, não houve a "dilapidação patrimonial" da herança do menino. Ao contrário: o patrimônio teria mais que triplicado desde o falecimento da cantora. Uma ação de prestação de contas foi apresentada para comprovar as alegações.

Seguro do acidente aéreo

Na entrevista, a empresária também falou sobre as alegações de que ficou com metade dos 2 milhões de dólares da indenização referente ao acidente, valor que deveria ser dividido entre as famílias das cinco vítimas da queda do avião.

Ao Fantástico, ela relembrou que além da filha também perdeu o irmão a tragédia. Ao todo, a família da Marília ficou com cerca de 1 milhão de dólares do seguro.

Nas redes sociais, a filha do piloto Geraldo Medeiros, Vitória Medeiros, criticou a divisão, afirmando que "todas as vítimas, todas as vidas valem igual" em um seguro por morte.

"O doutor, meu advogado, chegou aqui e falou: 'o juiz entendeu que tem que ser feito assim, assim e assim. Ele entendeu que a maior parte Marília tem que receber'", detalhou Dona Ruth sobre o tema.

Segundo o advogado dela, a minuta com a divisão desigual já veio da empresa de táxi aéreo, e, inclusive, o valor inicial destinado ao filho de Marília teria sido reduzido para transferir uma parte para a filha do piloto.

O Fantástico ouviu a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Silvia Marzagão, que explicou que indenizações podem variar conforme as "condições particulares de cada uma das vítimas", como tempo de vida que ainda teriam e capacidade de aferir rendas, sem que isso indique que uma vida vale mais que outra.

Campanha difamatória contra Dona Ruth

A defesa da empresária disse que recorrerá da decisão liminar que concedeu a guarda ao pai, afirmando que ela "fere diretamente o interesse maior, que é do menor".

O advogado dela ainda disse que a cliente é vítima de uma campanha difamatória na internet.

O que diz o pai da criança?

Ao Fantástico, Murilo Huff enviou uma nota reafirmando que "nunca impediu e não impedirá a convivência da avó materna", que respeitará o segredo de Justiça e que tentou um acordo amigável antes do processo, mas foi ignorado.

No comunicado, ele garantiu que a rotina da criança não foi impactada, pois o filho "sempre conviveu diariamente com o pai".