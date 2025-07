Veja o que diz a decisão que garantiu a guarda provisória de Léo a Murilo Huff

Indícios de negligência e alienação parental. Estes foram os motivos que embasaram a decisão do juiz que concedeu a Murilo Huff a guarda unilateral provisória do filho, Léo, na segunda-feira (30). Trechos do processo, que correu sob sigilo judicial, foram divulgados nesta quinta (3) pelo portal Léo Dias.

Conforme a decisão, "a responsabilidade do pai pelo cuidado do filho é a regra, não a exceção, e deve ser garantida pelo Judiciário". Desde que perdeu a mãe, Marília Mendonça, em um acidente aéreo, em 2021, Léo é criado pela avó materna, dona Ruth.

"A figura da família extensa, embora reconhecida como núcleo de apoio afetivo e social relevante, não detém prioridade legal nem presumida para a assunção da guarda da criança. A guarda para avós e avôs é medida somente a ser considerada quando ambos os pais estão ausentes, impedidos, suspensos ou destituídos do poder familiar, circunstância que deve ser devidamente comprovada nos autos, e não presumida ou inferida de relações de fato, o que não ocorre nesse caso", defendeu o magistrado.

O documento pontua ainda que, no caso de Léo, "o pai não pode ser considerado figura secundária ou eventual no processo de formação do filho" e ressaltou que é atribuição dele prover cuidado, proteção, educação e afeto à criança. "Nessa perspectiva, qualquer decisão que retire do pai a possibilidade de exercer a guarda de seu filho, sem fundamento legal concreto e robusto, constitui afronta direta não só ao Código Civil, mas à própria Constituição", concluiu o juiz.

Veja também É Hit Murilo Huff rebate declaração de Dona Ruth e mostra gastos com o filho: ‘Mais de R$ 15 mil por mês’ É Hit Mãe de Marília Mendonça diz que Murilo Huff nunca pagou pensão e fala sobre guarda unilateral

Juiz entendeu que Huff teria 'disposição afetiva e prática' para cuidar do filho

Desde que Huff publicou que pediu formalmente a guarda do filho, circularam nas redes sociais comentários de que ele não conseguiria cuidar da criança devido à sua agenda profissional. No entanto, conforme a decisão, o cantor garantiu que ajustou os compromissos para passar o maior tempo possível com Léo.

"Tal reorganização demonstra não apenas responsabilidade, mas profunda disposição afetiva e prática em cumprir, de maneira digna e responsável, todos os encargos inerentes à guarda compartilhada, e, principalmente, ter o seu lar como residência de referência do menor", pontuou o texto.

Veja também É Hit Conflito entre Murilo Huff e dona Ruth seria antigo; saiba detalhes

Alienação parental e negligência

Pesaram contra dona Ruth, ainda, evidências apresentadas pelos advogados de Huff de que a saúde de Léo estaria sendo negligenciada pela avó.

"Provas documentais revelam que o menor, portador de diabetes mellitus tipo 1, condição crônica que demanda vigilância rigorosa, aplicação diária de insulina e alimentação controlada, vem sendo submetida a situações de negligência", diz a decisão, que considerou "áudios e mensagens trocadas entre as babás contratadas" para cuidar da criança, que "revelam que a avó materna, com quem o menor atualmente reside, frequentemente omite informações médicas essenciais ao genitor".

A mãe de Marília Mendonça, inclusive, teria orientado diretamente uma babá a não falar para Huff que Léo estava tomando antibiótico. "O Murilo quer se meter onde não sabe", teria dito a avó do pequeno. "Tais condutas, por si só, evidenciam quebra do dever de cooperação parental, violação do dever de transparência e clara afronta à função protetiva da guarda compartilhada", entendeu o juiz.

"Além disso, aparentemente, há o emprego de mecanismos típicos de alienação parental. [...] A sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático do fluxo de informações relevantes, a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai é ausente, incompetente ou irrelevante, são práticas que configuram atos de alienação com consequências severas e duradouras ao desenvolvimento afetivo da criança", acrescenta o documento.

Veja também É Hit 'Estou vivendo um luto', desabafa dona Ruth sobre guarda do filho de Marília Mendonça e Murilo Huff Zoeira Irmão de Marília Mendonça se posiciona sobre briga judicial entre dona Ruth e Murilo Huff

Dona Ruth ainda pode ver o neto?

Apesar da guarda provisória ter ficado com o Huff, dona Ruth ainda poderá ver o neto. No entanto, as visitas da avó deverão ser aos fins de semana, "iniciando-se às 18h da sexta-feira, com término às 18h do domingo, mediante retirada e devolução da criança na residência do genitor".

Legenda: Dona Ruth é mãe de Marília Mendonça e avó de Léo Foto: Reprodução/Instagram

Além disso, a avó e o pai dividirão os feriados prolongados e datas comemorativas e metade das férias escolares de julho e do recesso de fim de ano.