Murilo Huff se pronuncia sobre o pedido de guarda do filho: 'nunca pediria sem motivos'

O cantor sertanejo Murilo Huff, 29 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre o pedido da guarda de Léo Mendonça Huff, de 5 anos, fruto do relacionamento dele com a cantora Marília Mendonça, revelado no programa “Fofocalizando” nesta segunda-feira (23).

Em publicação nas redes o cantor disse ser “muito triste ver pessoas criando histórias sem saber a verdade”, e que não entraria com um processo contra Dona Ruth, avó do seu filho, “sem motivos”, e que infelizmente não pode expor “todas as provas e fatos”, pois o caso está em segredo de Justiça.

Huff disse ainda que não tem e nunca teve a intenção de afastar Léo da família materna, mas que diante do que ele diz que descobriu nos últimos meses a prioridade é o bem estar do seu filho, e que a “verdade prevalecerá”.

“Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo”, escreveu. O cantor ainda afirmou que convive com seu filho, independente da agenda de shows ao longo do mês, pois ainda dorme em casa em mais de 50% dessas apresentações.

Mãe de Marília manda indireta nas redes

Também nas redes sociais, a mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Ruth Miranda, publicou mais cedo um vídeo com reflexão religiosa, que fala sobre "separar o joio do trigo", algo que foi interpretado pelos fãs e internautas como uma possível indireta diante da revelação da disputa da guarda do pequeno Léo.

Dona Ruth aparece no vídeo cuidando de algumas plantas com uma mensagem sobre perseverança em momentos difíceis. "O Senhor manda-te dizer nesta manhã, continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo, o Senhor arranca, separa o joio do trigo".

Pedido de guarda

O processo foi protocolado unilateralmente por Murilo Huff no início de junho e segue em segredo de Justiça na Comarca da Família de Goiânia (GO), após Dona Ruth se recusar a ceder a guarda do neto amigavelmente.

Por meio de nota, a equipe jurídica de Huff disse que “a única informação que [Murilo] tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe”.

Já a mãe de Marília se pronunciou por meio do seu advogado, Robson Cunha, que afirmou que "a única preocupação da dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição deste caso neste momento".