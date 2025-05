Mãe de Marília Mendonça relembra reação ao escutar neto dizer que sentia saudade da cantora

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, que faleceu em 2021 em um acidente de avião, revelou sua reação quando o neto, Léo, falou pela primeira vez que estava com saudades da mãe.

Léo atualmente tem 5 anos e é criado pela avó e pelo pai, o cantor Murilo Huff.

“Ele estava com tanta saudade, que ele disse: 'Vó, eu estou com saudade da minha mãe.' Foi a primeira vez que ele falou. E eu: 'Sério? Eu também estou com muita saudade dela. Você sabia que ela era minha filha? Ela deixou uma mãe para você, que sou eu, e um filho para mim, você. Então vamos nos abraçar, que aí a gente mata a saudade dela?'. Aí ele vem, me abraça e esquece”, disse ela, no podcast de Natália Figueiredo.

Veja também João Lima Neto Marília Mendonça era fã do chope de vinho do antigo Chopp do Bixiga, em Fortaleza; relembre É Hit Versão inédita de música será lançada nas vozes de Marília Mendonça e Cristiano Araújo

Ruth ainda relatou que essa foi a primeira vez que o neto falou da saudade da mãe na presença dela, mas Murilo já havia relatado ter ouvido o filho falar sobre o sentimento antes.

Ela também reforçou na conversa que lida com o luto diariamente, mesmo após três anos da morte da filha. “É no Léo que a gente vê a Marília todos os dias. No sorriso, no olhar, no jeito carinhoso. É como se uma parte dela tivesse ficado aqui com a gente”.