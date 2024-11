Versão inédita de música será lançada nas vozes de Marília Mendonça e Cristiano Araújo

Fãs da música sertaneja serão presenteados, em 2025, com uma versão inédita da música "De quem é a culpa?", que juntará as vozes de ídolos do gênero que se foram precocemente: Marília Mendonça e Cristiano Araújo.

De acordo com informações do jornal O Globo, para o projeto, foi realizada uma remasterização das gravações individuais da letra da canção, feitas por ambos artistas — que foram sucesso de público. A partir disso, foi criada uma nova versão a partir da junção de ambas as vozes numa só faixa.

Na versão inédita, não foram utilizados recursos de inteligência artificial, a pedido da família de Marília Mendonça.

"De quem é a culpa?" é uma composição da própria Marília. Amiga íntima do sertanejo, ela escreveu a faixa especialmente para Cristiano Araújo.

Uma das letras de maior sucesso da cantora, foi embalada por fãs em todo o mundo. Só no Youtube, o clipe na voz de Marília possui 558 milhões de visualizações.

Ambos artistas morreram de forma trágica. Marília Mendonça foi vítima de um acidente aéreo, aos 26 anos, em 2021. Já Cristiano foi vítima de acidente de carro, aos 29 anos, em 2015.