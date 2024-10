Murilo Huff diz que filho com Marília Mendonça está aprendendo música: 'ele já fala que é baterista'

O pequeno Léo Mendonça parece ter herdado o gosto de pela música da mãe e do pai. O herdeiro de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff já articula os primeiros passos na música. No domingo (20), no programa "Domingão com Huck", o sertanejo contou que o menino, de apenas 4 anos, já diz até que é baterista.

"[Ele] Tá bem demais! Tocando bateria, aprendendo a tocar. Se perguntar, ele já fala que é baterista", comentou com um sorriso Huff.

Veja também É Hit Justiça nega novo pedido da defesa de Gusttavo Lima e mantém bens bloqueados É Hit Vídeo mostra cantora Lauana Prado discutindo com prefeito antes de show em Goiás: 'você me respeita'

No programa, Murilo falou da rotina com o filho. Ele declarou que fica com Léo sempre que está em casa, em Goiânia (GO). No entanto, quando está em turnê, o menino fica sob os cuidados da avó materna, Ruth Dias:

Léo nasceu em dezembro de 2019, filho de Murilo com Marília Mendonça, que morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo.

"Fica com nós dois. Quando eu tô em Goiânia, fica comigo. Quando tô viajando, fica com ela", explicou o cantor.

O sertanejo ainda protagonizou um momento inusitado ao lado de Dona Déa: os dois cantaram, juntos, o hit latino "La Barca", do mexicano Luis Miguel: "Antes de entrar, me falaram que você gostava demais dessa. Então caiu como uma luva!", comentou Murilo.