Vídeo mostra cantora Lauana Prado discutindo com prefeito antes de show em Goiás: 'você me respeita'

Um vídeo mostra a cantora sertaneja Lauana Prado discutindo com o prefeito Zé Diniz, de Abadiânia, em Goiás, antes de iniciar um show na última sexta-feira (18). A artista foi contratada para cantar na comemoração dos 71 anos do município, mas a Prefeitura afirmou que ela não cumpriu o acordo firmado no contrato.

Na gravação, o prefeito afirma que Lauana não chegou no horário combinado e pede para que o show seja cancelado. "Devolve o dinheiro que eu paguei", declarou. "Nós estamos aqui desde cedo", rebateu a artista.

No vídeo, Lauana também afirma que foi xingada por Zé Diniz e confronta o prefeito. "Você me respeita. Você começa me respeitando", disparou.

Ao subir no palco, a cantora relatou o ocorrido para os fãs. Uma outra filmagem mostra a artista rebatendo o prefeito. "Não é porque eu sou mulher que você vai me tratar do jeito que você tá me tratando não", declarou.

NOTA DA PREFEITURA

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Abadiânia afirmou que Lauana iniciou o show com mais de 2 horas de atraso. "Tanto o público quanto a produção do evento foram prejudicados, ficando em espera até o início do show", diz um trecho da publicação.

O texto ainda insinua que a artista teria feito exigências luxuosas. "Desde o início da negociação, a equipe da cantora Lauana Prado demonstrou uma postura pouco colaborativa com o município, recusando-se a se hospedar em Abadiânia e fazendo exigências de hotel, academia e veículos de luxo, todas atendidas pela Prefeitura", pontuou.

A nota também diz que a artista se recusou a atender mais de 10 fãs e não concedeu entrevistas à imprensa local. Até o momento, Lauana não se pronunciou sobre o caso.