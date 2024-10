'Amigas': projeto clássico da Globo dos anos 1990 será revivido só com mulheres do sertanejo

Um dos programas mais icônicos de música da TV Globo irá retornar em 2025. O antigo projeto "Amigos" — que contou com Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e também com a dupla Leandro e Leonardo — ganhará vozes femininas no próximo ano e a mudança do nome para "Amigas".

A emissora carioca anunciou o novo projeto na quarta-feira (16), no Upfront 2025, evento em que a empresa anunciou novidades para o mercado publicitário.

Para o novo programa, a emissora convocou as sertanejas Ana Castela, Lauana Prado, Simone Mendes e a dupla Maiara e Maraisa.

Após o anúncio nas redes sociais, o público questionou a ausência de um sexto nome no grupo de mulheres. Inicialmente, na primeira versão do projeto, eram seis vozes, o que mudou com a morte do cantor Leandro.

Quanto às gravações do próximo ano com as mulheres do "feminejo", a TV Globo ainda não anunciou se os encontros serão abertos ao público em shows ou gravados em estúdio.

Primeira versão do programa reuniu grande público

Legenda: Seis nomes do sertanejo participaram do projeto na década de 1990 Foto: Reprodução/TV Globo

O projeto "Amigos" contou com shows com grande público nas cidades de São Caetano do Sul (SP), Paulínia (SP) e Belo Horizonte (MG), entre os anos de 1995 a 1998.

Em 31 de dezembro de 1998, a TV Globo uniu pela quarta vez os cantores sertanejos, dessa vez sem Leandro, falecido vítima de um câncer de pulmão no dia 23 de junho daquele ano. A ausência do artista conferiu um tom emocionado ao DVD gravado ao vivo no Espaço Verde Chico Mendes em São Caetano do Sul (SP), com um público de cerca de 60 mil pessoas.

Décadas depois, em maio de 2019, os "Amigos" divulgaram a volta do projeto, incluindo a primeira turnê nacional. A primeira apresentação da nova fase do grupo foi exibida no dia 5 de maio de 2019, no Fantástico. Dentre os shows divulgados, o espetáculo de 7 de Setembro de 2019, realizado no Allianz Park em São Paulo (segundo show da turnê), foi gravado para exibição pela TV Globo.