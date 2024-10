Wesley Safadão compra carro de luxo de Elon Musk avaliado em mais de R$ 1,5 milhão

O cantor Wesley Safadão revelou a compra de um novo veículo de luxo em publicações no Instagram, nessa segunda-feira (14). Em São Paulo (SP), ao gravar stories com o cantor Natanzinho Lima na garagem de casa, o cearense mostrou que adquiriu um Tesla Cybertruck. O veículo da empresa de Elon Musk é avaliado por portais especializados em mais de R$ 1,5 milhão.

Natanzinho Lima se mostrou chocado ao ver o painel do veículo. Wesley contou que ainda não tem domínio de direção do carro. "Nem eu sei, eu boto o Diel para aprender. Ontem foi a primeira vez que eu saí nele", declarou o forrozeiro.

O carro tem um design diferenciado, com linhas retas lembrando um tanque de guerra e é feito com aço inoxidável, prometendo ser indestrutível. Na parte interna, o veículo ainda conta com um painel com inúmeros recursos tecnológicos.

A Tesla planejava produzir o veículo em 2021, mas ele só foi entregue aos clientes pela primeira vez no fim de novembro de 2023.

Três modelos são oferecidos no mercado: o "Cyberbeast" com três motores e tração nas quatro rodas (AWD), um modelo com dois motores e AWD, e um modelo com tração traseira (RWD), com estimativas de alcance variando de 400 km/h a 550 km/h, dependendo do modelo.