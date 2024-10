De férias, Nattan viaja no próprio avião com a namorada e a família para três países

O cantor Nattan surpreendeu os fãs, na manhã desta sexta-feira (11), ao anunciar o roteiro de viagens das férias com a família. Um detalhe confirmado pelo Diário do Nordeste é que ele viaja no próprio avião.

O cearense irá percorrer cidades da Argentina, do Chile e da Venezuela. Ele foi acompanhado da mãe, da namorada, Layla Samylle, e de outros familiares.

O cantor saiu do Ceará e fez a primeira parada em Brasília, onde desembarcou e fez turismo. A mãe e a namorada estavam na cidade, na casa de parentes. De lá, o grupo seguiu para Buenos Aires.

A próxima cidade que o cantor deve fazer parada é Santiago, capital do Chile. Nattan avisou aos seguidores que irá mostrar toda rotina das férias nas redes sociais.