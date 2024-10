Filha de Simone Mendes é hospitalizada com Covid-19 e Influenza B

A filha mais nova da cantora Simone Mendes, a pequena Zaya, de 3 anos, está internada em um hospital particular de São Paulo (SP). Nas redes sociais, a sertaneja e o pai da criança — o cearense Kaká Diniz — mostraram que estão acompanhando a menina enquanto ela se recupera do diagnóstico de Covid-19 e Influenza B.

Simone publicou imagens com a criança no quarto do hospital. A sertaneja também mostrou que ela e Zaya estão acompanhadas de Kaká e se declarou ao marido.

"O melhor pai do mundo. Te amo", declarou a cantora ao gravar um vídeo do empresário lendo para Zaya.

Diagnóstico

Em caixinha de perguntas no Instagram, Kaká deu mais detalhes sobre a internação da caçula. "Nossa pequena pegou Covid e Influenza B ao mesmo tempo, mas já está sendo tratada e hoje está bem melhor que ontem. Graças a Deus, ela está reagindo rápido e se recuperando logo para voltarmos para casa o quanto antes".

Além de Zayla, o casal também é pai de Henri, de 10 anos.