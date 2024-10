Riquelme deixa prisão após amigos pagarem dívida de pensão alimentícia; saiba valor

O baterista Riquelme recebeu alvará de soltura após amigos pagarem a dívida cobrada por pensão alimentícia, na tarde desta segunda-feira (7).

Como revelado pelo colunista João Lima Neto, o instrumentista estava preso desde o dia 23 de setembro na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.

Pela manhã, o baterista Rod Bala falou com o Diário do Nordeste e confirmou que foi um dos nomes da música que ajudou a pagar a dívida, além do produtor Fabinho Quixadá.

Com valores atrasados desde 2018, a dívida alcançava a quantia de R$ 127 mil.

À tarde, Jorge Mackfly — presidente da Associação dos Músicos e dos Profissionais da Música do Ceará (Amuce) — publicou stories indo à Decap com o alvará de soltura do baterista. Após entrega de documentação, Riquelme foi solto.