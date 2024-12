O Botafogo, campeão da Libertadores, estreia nesta quarta-feira (11), da Copa Intercontinental da FIFA 2024, a nova nomenclatura do Mundial de Clubes. O Glorioso, enfrenta o Pachuca, do México, em jogo válido pelas quartas de final, às 14 horas, no estádio 974, no Catar.

