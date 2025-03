Willian Machado pode ser titular do Ceará no Clássico-Rei após lesão de Ramon Menezes

Nesta quarta-feira, (12), o Ceará venceu nos pênaltis a equipe do Confiança-SE e, assim, classificou-se para a terceira fase da Copa do Brasil. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Ramon, que vinha sendo um dos destaques do time no ano, sofreu uma lesão na coxa e pediu para ser substituído. Willian Machado foi o escolhido por Condé para entrar no lugar e devido a sua boa partida, pode começar a final contra o Fortaleza jogando.

Na altura do jogo, o Alvinegro já estava perdendo por 1x0. Por mais que o Vovô tenha tomado ainda mais um gol antes do intervalo, o zagueiro conseguiu fazer uma boa partida e ajudou a equipe na recuperação do placar, empatando o jogo na segunda etapa e vencendo a disputa de pênaltis.

Com a dúvida da condição de Ramon e da gravidade da lesão, Willian Machado ganha boas chances para assumir a titularidade no jogo de ida da grande decisão do Campeonato Cearense. O defensor atuou em sete partidas pelo Alvinegro até aqui e demonstrou segurança quando jogou.

SOBRE O ATLETA

Willian Machado foi o primeiro reforço anunciado da reformulação do Ceará visando a temporada de 2025. O zagueiro canhoto foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro Série B, segundo o site SofaScore, jogando pela equipe do Operário-PR. O defensor era o capitão da equipe.

Legenda: William Machado foi destaque da Série B jogando pela equipe do Operário. Foto: Reprodução/Operário-PR

Em 2025, chamou atenção do departamento do scout do Alvinegro por ter qualidade na saída de jogo e nas rebatidas. Jogo que se assemelha, inclusive, ao de David Ricardo, zagueiro pilar do acesso do Vovô em 2024, que foi vendido ao Botafogo no início deste ano.

*Sob supervisão de Daniel Farias