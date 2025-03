Magno Alves marca primeiro gol pelo Atlético-CE após voltar da aposentadoria; veja vídeo

O experiente atacante Magno Alves, de 49 anos, marcou o seu primeiro gol desde que deixou a aposentadoria para defender o Atlético-CE. Ele balançou as redes nesta quinta-feira (13), no empate em 2 a 2 com o Itapipoca.

A partidas entre Atlético-CE e Itapipoca era válida pela quinta rodada da Série B do Campeonato Cearense 2025, a segunda divisão do Campeonato Estadual.

Aos 49 anos, Magno Alves deixou recentemente a aposentadoria para vestir a camisa do Atlético-CE. O desejo do jogador era atuar ao lado do filho, que atualmente integra o elenco profissional do time cearense.