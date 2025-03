Clubes da Série A debatem redução de rebaixados e estrangeiros por jogo

O Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi realizado e definiu novidades para a Série A do Brasileiro, com o maior intervalo de pausa entre os jogos para os clubes com atletas convocados para as seleções. Apesar disso, o encontro também serviu para expor duas ideias que podem ser implementadas em breve: um menor número de estrangeiros e de rebaixados.

A situação foi divulgada pelo ge. As pautas serão debatidas no Conselho Nacional de Clubes (CNC), que possui reuniões mensais na CBF e tem como presidente Marcelo Paz, atual CEO do Fortaleza.

Legenda: CEO do Fortaleza, Marcelo Paz é o atual presidente do Conselho Nacional de Clubes (CNC) Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Internamente, há um acordo de que qualquer decisão entrará em vigor apenas a partir de 2027. Por isso, a expectativa é de um longo debate entre as partes visto que o país detém uma alta quantidade de gringos atuando na 1ª divisão, que também não recebe uma alteração de formato desde 2006.

O primeiro ponto é defendido inclusive por Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira. No avaliação do comandante, o excesso de “não-brasileiros” atrapalha a renovação da equipe nacional. Já no caso do rebaixamento, parte dos times defende que ter 20% dos clubes participantes da competição caindo de divisão é desproporcional e afeta quem detém um calendário mais extenso.

A CNC é formada por representantes de Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Vasco - o Palmeiras também foi convidado. Representantes da Série B também serão escolhidos.