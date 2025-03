Clássico-Rei terá esquema de segurança com mais de 600 policiais

O esquema de segurança para o primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense, que será realizado neste sábado (15), no Castelão, contará com 643 policiais militares. Além disso, 570 seguranças particulares foram contratados para trabalhar no estádio.

A Polícia Militar vai atuar na parte externa do Castelão com 350 policiais e outros 293 vão estar dentro da praça esportiva. Haverá também 7 policiais civis e um delegado e 47 guardas municipais e 25 bombeiros militares. O evento é sinalizado como bandeira vermelha (alto risco).

Os juizados do torcedor e da infância vão comparecer com sete e 20 agentes cada e dois defensores públicos também estarão disponíveis no Castelão. Haverá também um promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará.

Do lado de fora, 45 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) vão atuar nas avenidas Alberto Craveiro e Paulino Rocha, além da rotatória do Castelão a partir das 13 horas. As onze linhas de ônibus que trafegam no entorno do Castelão serão reforçadas com sete veículos espalhados pelos terminais.

Isolamento de torcidas

Vários setores do Castelão, assim como as escadarias serão isolados com tapumes. O setor Bossa Nova será o único que terá as duas torcidas, mas com espaçamentos entre as cadeiras (com gradil) e separação na circulação da parte interna. Não será permitida torcida mista nos camarotes.

A abertura dos portões ocorrerá três horas antes do jogo. E a torcida do Fortaleza, que é o time mandante, sairá do estádio primeiro independentemente do resultado da partida.