Sorteio da Copa Sul-Americana 2025 ocorre hoje: onde assistir, horário e regulamento

O sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana de 2025 ocorre nesta segunda-feira (17), em Luque, no Paraguai, às 20h (de Brasília). O Brasil é representado por sete times, que aparecem em chaves distintas: Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio (Pote 1); Vasco (Pote 2); Vitória-BA e Corinthians (Pote 4). Ao todo, serão definidos oito chaveamentos com quatro equipes em cada, sendo um time de cada pote.

A distribuição dos potes tem como parâmetro a pontuação no ranking de clubes da Conmebol, anunciado no fim de 2024 - com exceção do Pote 4, que também tem equipes que estavam na pré-Libertadores, como é o caso do Corinthians. O regulamento indica que as equipes do mesmo país não podem ser sorteadas para mesma chave.

No contexto internacional, a Sul-Americana ganha mais peso com a tradição do futebol brasileiro, que aumenta também a representatividade da competição. Isso porque o atual vice-campeão da Libertadores, o Atlético-MG, está na Sula. Campeão da Liberta em 2023, o Fluminense também participa, além do Corinthians, que tem um dos elencos mais caros do país com a presença do atacante holandês Memphis Depay.

Apesar disso, é um título que o país tenta retomar desde 2021, quando a final foi entre Athletico-PR x Bragantino, com a taça ficando com o time paranaense. Depois disso, a cada ano, um brasileiro chegou na decisão, mas foi vice-campeão: 2022 (São Paulo superado pelo Independiente Del Valle-EQU), 2023 (Fortaleza superado pela LDU-EQU) e 2024 (Cruzeiro superado pelo Racing-ARG).

Onde assistir

O sorteio dos grupos da Libertadores de 2025 tem transmissão em tempo real do Diário do Nordeste (site), ao vivo na Verdinha 92.5 FM (rádio), na ESPN (TV Fechada), no ge (site), na Disney+ (streaming) e no canal oficial da Conmebol (YouTube).

Potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores

POTE 1 : Atlético-MG , Fluminense , Grêmio , Independiente (ARG), Cruzeiro , Lanús (ARG), Defensa y Justicia (ARG) e América de Cali (COL).

POTE 2 : Guaraní (PAR), Palestino (CHI), Caracas (VEN), Vasco , Huracán (ARG), Universidad Católica (CHI), Unión Española (CHI) e Godoy Cruz (ARG).

POTE 3 : Once Caldas (COL), Racing de Montevidéu (URU), Unión (ARG), Nacional Potosí (BOL), Cienciano (PER), Sportivo Luqueño (PAR), Academia Puerto Cabello (VEN) e Cerro Largo (URU).

POTE 4: Mushuc Runa (EQU), Atlético Grau (PER), Vitória-BA, GV San José (BOL), Deportes Iquique (CHI), Boston River (URU), Melgar (PER) e Corinthians.

Legenda: A Copa Sul-Americana reúne sete grandes clubes do futebol brasileiro Foto: divulgação / Copa Sul-Americana

Sorteio da Copa Sul-Americana | Ficha técnica