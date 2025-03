Vina, ex-Ceará, comemora o título de Campeonato Cearense do Vovô; confira

Vinicius Goes, o Vina, postou em suas redes sociais comemorando o título conquistado pelo Ceará sob o arquirrival Fortaleza, após empate de 1 a 1 entre as equipes. O ex-meia do Vovô, que teve passagens entre os anos de 2020 e 2022, frequentemente posta sobre sua relação com o clube e se diz torcedor do Alvinegro.

Atualmente, o jogador atua pelo Al-Jubail da segunda divisão da Árabia Saudita emprestado pelo time dono dos seus direitos Al-Hazem. Além do vídeo provocando o Fortaleza, Vina postou também um vídeo dele quando jogava pelo Ceará e ganhou da equipe tricolor por 4 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021.